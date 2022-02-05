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В Херсонской области неадекват расстрелял троих собак своей соседки

5 февраля 2022, 16:30

Злоумышленника ждет наказание: арест на полгода или ограничение свободы на три года.

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Собаки якобы загрызли щенка / motto.net.ua

Жительница Скадовского района рассказала копам о страшном случае, который постиг ее домашних животных. Троих собак расстрелял бессердечный сосед.

Полиция отозвалась на вызов 51-летней женщины, по словам которой, мужчинаубил животных прямо в ее дворе.

Три трупа животных с огнестрельными ранениями направили на вскрытие.

Подозреваемый свой поступок объяснил местью. Он решил отомстить женщине за то, что ее собаки загрызли его маленького щенка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными" (наказывается арестом сроком до 6 месяцев или ограничением свободы сроком до 3 лет).

Напомним, на Донбассе пес спасся из плена оккупантов - животное отгрызло себе лапу, чтобы вернулся к позициям ВСУ.

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