Отгрыз себе лапу, но не сдался в плен: украинский пес-разведчик Вася сбежал из ловушки оккупантов

Украинский пес-разведчик Вася сбежал из плена оккупантов / facebook.com/bilozerska/

На Донбассе пес спасся из плена оккупантов - животное отгрызло себе лапу, чтобы вернулся к позициям ВСУ.

Невероятную историю рассказала офицер Вооруженных сил Украины в запасе Елена Белозерская на своей страничке в Facebook.

Пес породы Кане-корсо по имени Вася много лет служил в разведывательном взводе морской пехоты.

"У него за плечами и пункт постоянной дислокации, и полигоны, и сектор, и месяцы жизни в блиндаже наравне с другими бойцами. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей", - говорится в публикации.

Белозерская отметила, что недавно она узнала об исчезновении пса-разведчика. Тогда морпехи начали поиски своего хвостатого побратима, и подняли дрон, чтобы обследовать местность.

Реклама

Так и выяснилось, что Вася угодил в ловушку, запутавшись прямо перед окопами боевиков в проводе.

"Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели...Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба..." - пишет Белозерская.

Теперь разведчик Василий уже свое отслужил, и отправился на дембель. Пса отвезли в деревню к родителям хозяина.

facebook.com/bilozerska

Васе провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Запорожье неизвестные бросили собаку у входа в торговый центр, привязав к ней кошелек и записку. Как оказалось, собаку бросили на произвол судьбы бывшие владельцы. В кошельке нашли записку, в которой владелец жалуется на потерю работы и нехватку денег.