Бродячая собака стала "мамой" для брошенного ребенка с неудаленной пуповиной: душераздирающие фото

Собака спасла ребенка / 1zoom.ru

В Индии бродячая собака спасла брошенную новорожденную девочку, которая провела под открытым небом всю ночь.

Как пишет Daily Mirror, чудесный случай спасения произошел в штате Чхаттисгарх. Ребенка был без одежды и с неудаленной пуповиной.

Девочку нашла бродячая собака, которая вместе со своими щенками всю ночь прижимались к ребенку, чтобы согреть.

Утром девочку увидели местные жители.

"Скорее всего, тепло собаки и щенков спасли ей жизнь. Сейчас декабрь, и ночью бывает очень холодно. Надо сказать, девочке очень повезло", - рассказал мужчина.

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Сейчас малышка в больнице. Медики назвали ее Аканша. А полиция тем временем разыскивает родителей.

Напомним, накануне в Днепре копы спасли пса, едва не замерзшего от холода. Собака уже не шевелилась, но ее отогрели в патрульной машине и отправили в приют.

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