УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Копы Днепра поразили своим поступком: душераздирающие фото

22 декабря 2021, 23:46
Прослушать новость
Остановить

Полицейские героически спасли собаку.

снег, ветер, погода, собака
Копы случайно стали героями / Фото pixabay.com

В Днепре копы спасли собаку. У животного на тот момент уже обледенели лапы. Этот случай попал в Сеть и стал вирусным, а правоохранителей прозвали героями.

Как в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области, когда животное попало на глаза полиции, оно уже не двигалось.

"Сегодня ночью на улице Гоголя прямо на проезжей части полицейские заметили собаку. Животное еле двигалось. Инспекторы остановились и подошли к ней. У собаки были заледеневшие лапы. Видно было, что пес очень замерз", - отметили в пресс-службе.

Патрульные не оставили животное в беде и забрали его в свою машину, чтобы отогреть.

Затем они вызвали представителей "Зооконтроля" и передали им собаку.

Реклама

Читайте такжеВ США белка каждый день приходит в ресторан за "заказом""Не будьте и вы равнодушными. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на тех, кто нуждается в помощи", - сказано в сообщении.

Украинцы в комментариях написали, что их неравнодушие должно стать для всех примером.

"Если бы больше граждан имели такое доброе сердце, как эти патрульные, то вокруг было все гораздо лучше. Спасибо!", "таких людей бы побольше", "спасибо вам, теперь бы найти песику владельцев", - пишут пользователи.

Еще одна душераздирающая история о спасении собаки

Ранее в Киеве на Дорогожичах владелица привязала собаку в парке и якобы уехала за границу. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".

Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела. Бедняга не мог понять, почему владелица приказала ждать, а сама так и не вернулась.

Неравнодушные киевляне доставили Джека в ветклинику, а оттуда он попал в приют. Позже пса приютили новые хозяева, но по неизвестным причинам спустя буквально пару дней привезли назад. Теперь Джек снова ищет новую семью.

Читайте также:

viber
новости Днепра полиция животные Копы Год собаки новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Копы Днепра поразили своим поступком: душераздирающие фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растениеСкорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растение Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затрудненияГороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затруднения Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииДоллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дняДень зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня Под Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зимуПод Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зиму
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
00:14

Найдено яйцо динозавра с уникально сохранившимся эмбрионом внутри: впечатляющее фото "малыша Инляна"

22 декабря, среда
23:46

Копы Днепра поразили своим поступком: душераздирающие фото

23:28

В Украине возрастут пенсии: кого и когда ждет повышениеВидео

23:21

Какие сухофрукты самые вредные - ответ ученых

23:07

В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификатаВидео

Реклама
23:00

Почему нельзя мыть полы старой одеждой и футболкамиВидео

22:38

Maruv стала жертвой российских аферистовВидео

22:31

Обстрелов не будет: в ТКГ договорились о прекращении огня на ДонбассеВидео

21:59

Шмыгаль перечислил угрозы отопительному сезонуВидео

21:45

Новая встреча Путина и Байдена и "гарантии безопасности": в Кремле разразились условием в адрес СШАВидео

21:44

В Украине вводят бустерную дозу вакцины: для кого разрешилиВидео

21:28

Какой овощ хорош в "строительстве" костей - комментарий ученых

21:18

2022 год может стать последним для пандемии коронавирусамнение

21:04

Украинские женщины обязаны стать на военный учет: кого не возьмут на работу без "военных" документовВидео

20:43

Украина объявила о контракте с Венгрией в обход Газпрома и резком росте импорта газа из Европы

20:37

Месяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастьеВидео

20:35

Реанимация не помогла: в Польше умер звезда Танцев со звездами

20:29

Украинская блогерша сразу после развода показала публике своего нового парня

19:58

Ультиматум Путина НАТО и угроза ядерного удара: в Раде назвали причину атаки РоссииВидео

19:47

Две области требуют переименования России

Реклама
19:36

Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджаВидео

19:01

Угроза веерных отключений света и плановые ремонты: в Кабмине объяснили ситуациюВидео

19:00

Цены на продукты 2022: что подорожает больше всего

18:57

Жена футболиста Динамо засветила пышный бюст в бикини

18:51

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудниковВидео

18:26

В Ровно 7-классник жестоко избил девочку в школе до сотрясения мозгаВидео

18:20

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

18:07

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

17:58

Звезда Иронии судьбы сломала позвоночник

17:56

Украине грозит новая волна COVID-19: у Зеленского назвали срокиВидео

17:32

1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денегВидео

17:31

Назвался врачом и попросил раздеться: мужчина развращал 7-летнюю девочку в школьном туалетеВидео

17:02

Имплементация REMIT в полной версии является рискованным шагом – эксперты

16:58

РФ стянула более 100 тысяч войск к границам Украины: Данилов оценил вероятность наступления МосквыВидео

16:33

Цены взлетят до небес: в Украине подорожает топливоВидео

16:25

Завалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопадВидео

15:49

Ученые выявили неожиданную опасность неправильной ходьбы

15:41

В Запорожской области мужчина зарезал человека и возил тело на велосипеде по городуВидео

15:37

"Угрожал зарезать бензокосой и бил детей": 16-летняя девушка избила отчима подруги, он умер

15:33

Поделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год Тигра

Реклама
15:31

"Слуга народа" обматерил патрульных из-за остановки его авто: появилось видео скандальных разборокВидео

15:03

Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Видео

15:00

"Слуга народа" оторвалась от партии Порошенко: новый партийный рейтинг

14:37

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

14:18

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

14:04

Прямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по ДонбассуВидео

13:52

"Есть нюансы": Федоров рассказал, когда и как за ковидную тысячу можно будет купить лекарстваВидео

13:50

Глава "Центра защиты инвалидов" покинул Украину, опасаясь за свою жизнь

13:21

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

13:17

Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять