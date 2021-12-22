Копы Днепра поразили своим поступком: душераздирающие фото

Копы случайно стали героями / Фото pixabay.com

В Днепре копы спасли собаку. У животного на тот момент уже обледенели лапы. Этот случай попал в Сеть и стал вирусным, а правоохранителей прозвали героями.

Как в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области, когда животное попало на глаза полиции, оно уже не двигалось.

"Сегодня ночью на улице Гоголя прямо на проезжей части полицейские заметили собаку. Животное еле двигалось. Инспекторы остановились и подошли к ней. У собаки были заледеневшие лапы. Видно было, что пес очень замерз", - отметили в пресс-службе.

Патрульные не оставили животное в беде и забрали его в свою машину, чтобы отогреть.

Затем они вызвали представителей "Зооконтроля" и передали им собаку.

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Читайте такжеВ США белка каждый день приходит в ресторан за "заказом""Не будьте и вы равнодушными. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на тех, кто нуждается в помощи", - сказано в сообщении.

Украинцы в комментариях написали, что их неравнодушие должно стать для всех примером.

"Если бы больше граждан имели такое доброе сердце, как эти патрульные, то вокруг было все гораздо лучше. Спасибо!", "таких людей бы побольше", "спасибо вам, теперь бы найти песику владельцев", - пишут пользователи.

Еще одна душераздирающая история о спасении собаки

Ранее в Киеве на Дорогожичах владелица привязала собаку в парке и якобы уехала за границу. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".

Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела. Бедняга не мог понять, почему владелица приказала ждать, а сама так и не вернулась.

Неравнодушные киевляне доставили Джека в ветклинику, а оттуда он попал в приют. Позже пса приютили новые хозяева, но по неизвестным причинам спустя буквально пару дней привезли назад. Теперь Джек снова ищет новую семью.

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