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"В Польшу не поехала и била": собаку Джека вернули обратно в приют новые хозяева

16 декабря 2021, 18:11

Новые владельцы собаки вернули его в приют, поскольку он стал проявлять агрессию.

собака
Собака Джек / соцсети

Собака Джек, которого оставили в парке на Дорогожичах в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют.

Помощница директора приюта Сириус Ирина Лозовая объяснила, что новые владельцы вернули Джека в приют, поскольку он стал проявлять агрессию.

А у них дома еще живет маленькая собачка, на которую Джек бросался.

"Джек в последнее время стал проявлять агрессию и к другим собакам, и к людям, в частности к детям. Поэтому мы пока ему не будем искать новых хозяев, собака сейчас в приюте занимается с кинологом. И когда уже занятия дадут результат, тогда и займемся поисками семьи для Джека", — подчеркнула Лозовая, передает ТСН.

Собаку бросили и уехали в Польшу

Помощница директора приюта Сириус рассказала, что первая владелица Джека, покинувшая его в парке, никуда якобы не уехала.

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"К нам в приют позвонили местные и сказали, что владелица собаки в Польшу не поехала, она его просто покинула. Кроме того, люди добавили, что женщина жестоко к нему относилась и даже била. Правда это или нет, мне точно неизвестно, но такой звонок у нас был", - добавила Лозовая.

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Спасение Джека

В Киеве на Дорогожичах владелица привязала собаку в парке и якобы уехала за границу. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".

Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела. Бедняга не мог понять, почему владелица приказала ждать, а сама так и не вернулась.

Неравнодушные киевляне доставили Джека в ветклинику, а оттуда он попал в приют.

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