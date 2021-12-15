От пса, которого хозяйка привязала в Киеве в парке и уехала за границу, отказалась новая семья

Джек снова ищет дом - его предали новые хозяева / Фото facebook.com/maryna.liapina

Пес Джек, которого 6 декабря нашли на Дорогожичах в Киеве привязанным к лавке, снова оказался в приюте. Туда его вернула семья, которая забрала животное после предательства предыдущей хозяйки.

Почему новые хозяева отказались от Джека, неизвестно, пишет Киев.media. Однако со страницы приюта Сириус сообщение о том, что пес нашел дом, исчезло буквально на следующий день после того, как животное забрали.

Как сообщал Главред, Джека нашли в столичном парке на Дорогожичах. Он был привязан к лавке и не хотел никуда уходить, ожидая, что за ним вернется хозяйка.

Возле песика лежали игрушки и записку, в которой говорилось: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".

Джек, которого бросила хозяйка, снова в приюте / Фото kyiv.media

Напомним, в метро Харькова на рельсы упал котенок. Малыш просидел там целых 15 часов, но животное все же удалось спасти. Чтобы безопасно достать котенка с рельсов, соединили сачок со шваброй. В сачок насыпали корм. Приманка сработала - теперь мужественная Тина у волонтеров и ищет дом.

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