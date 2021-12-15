Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенка

Чтобы безопасно достать животное с рельсов, соединили сачок со шваброй. В сачок насыпали корм. Приманка сработала - теперь Тина у волонтеров и ищет дом.
В Харькове провели операцию по спасению котенка, который упал на рельсы метро и просидел там 15 часов.
Инцидент произошел поздно вечером 14 декабря на станции метро Армейская, передает Telegram-канал Труха Харьков. Как сообщили в Службе спасения животных, котенок находился на рельсах с семи утра. Как он попал в метро — неизвестно.
Напряжение с рельсов можно было снять только в 00:30, когда метрополитен закрывается, поэтому искали другой путь спасения животного.
Чтобы безопасно достать котенка с рельсов, зоозащитники соединили сачок со шваброй. В сачок насыпали корм. Приманка сработала: котенок забежал в сачок, его вытащили на платформу. В целом, котенок провел на колее около 15 часов.
Теперь Служба спасения животных ищет котенку семью. Девочку назвали Тиной. Она очень красивая и ласковая, ей примерно 4,5 месяца.
"Для мужественной Тины ищем семью! Есть желающие усыновить героиню?", — говорят в Службе спасения животных.
Как сообщал Главред, в индийском городе Мумбаи благодаря котам удалось спасти младенца. Новорожденную девочку, которой было всего 5 дней, родители оставили умирать в грязной яме. В полиции Мумбаи отметили, что если бы не уличные коты, девочка могла бы не выжить.
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