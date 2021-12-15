УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенка

15 декабря 2021, 12:01
Прослушать новость
Остановить

Чтобы безопасно достать животное с рельсов, соединили сачок со шваброй. В сачок насыпали корм. Приманка сработала - теперь Тина у волонтеров и ищет дом.

кошка Тина
Маленькая кошечка Тина ищет семью / Фото facebook.com/spt.kh

В Харькове провели операцию по спасению котенка, который упал на рельсы метро и просидел там 15 часов.

Инцидент произошел поздно вечером 14 декабря на станции метро Армейская, передает Telegram-канал Труха Харьков. Как сообщили в Службе спасения животных, котенок находился на рельсах с семи утра. Как он попал в метро — неизвестно.

Напряжение с рельсов можно было снять только в 00:30, когда метрополитен закрывается, поэтому искали другой путь спасения животного.

Чтобы безопасно достать котенка с рельсов, зоозащитники соединили сачок со шваброй. В сачок насыпали корм. Приманка сработала: котенок забежал в сачок, его вытащили на платформу. В целом, котенок провел на колее около 15 часов.

В метро Харькова спасли котенка / https://t.me/truexanews

Теперь Служба спасения животных ищет котенку семью. Девочку назвали Тиной. Она очень красивая и ласковая, ей примерно 4,5 месяца.

Реклама

"Для мужественной Тины ищем семью! Есть желающие усыновить героиню?", — говорят в Службе спасения животных.

Как сообщал Главред, в индийском городе Мумбаи благодаря котам удалось спасти младенца. Новорожденную девочку, которой было всего 5 дней, родители оставили умирать в грязной яме. В полиции Мумбаи отметили, что если бы не уличные коты, девочка могла бы не выжить.

Читайте также:

viber
новости Харькова метрополитен коты
Сейчас вы просматриваете новость «Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниЛунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетни Редкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год ТиграРедкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год Тигра Как вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правилаКак вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правила Украинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый годУкраинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый год Украинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежамиУкраинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежами
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
12:01

Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенка

11:42

"Агрессия будет стоить России дорого": в ЕС заявили, что готовы ужесточить антироссийские санкцииВидео

11:34

Андрей Данилко показал, как изменилась Верка Сердючка за 17 лет

11:26

Законопроект по Донбассу и Крыму, против которого Запад и РФ: Украина не намерена отзывать документ

11:19

Как распознать некачественное куриное филе: советы экспертов

Реклама
11:17

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

11:07

Что будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ неврологаВидео

10:48

"Омикроном" и "Дельтой" можно инфицироваться одновременно: кому грозит перекрестное заражениеВидео

10:10

Эксперт пояснил, как женщине при выходе на пенсию сохранить надбавку в 25%

09:57

Задохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиковВидео

09:43

Эффективные против "Омикрона": таблетки от коронавируса защищают на 90%, заявили в PfizerВидео

09:34

"Средняя зарплата - до 15,7 тысяч гривен": в Кабмине рассказали, когда украинцам ждать "чуда"

09:21

Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни

08:48

Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

08:33

История повторяется: как Запад усмирял СССР полвека назадмнение

08:32

Коронавирус в Украине 15 декабря: за сутки более 8 тысяч новых COVID-случаев и 356 жертв

08:25

ВСУ показали на видео зрелищный танковый бой на учениях

08:05

Во сколько обойдется украинцам новогодний стол 2022 - бюджетный и с деликатесами

07:58

В Минцифре рассказали, как заработает сертификат для третьей дозы вакцины от COVID-19Видео

07:49

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама
07:20

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

07:10

Встреча Зеленского с Макроном и Шольцом и удар по СП-2: дипломат назвал план для Украины и ЗападаВидео

07:07

В СНБО допустили компромисс с Россией и назвали "красные линии"

06:39

Карантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗВидео

06:28

"Хорватский сценарий" для Украинымнение

06:02

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФотоВидео

05:41

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

05:28

Россия стянула войска к границам Украины и угрожает вторжением: дипломат объяснил сценарий ПутинаВидео

05:06

Ретроградная Венера 2021 ударит по здоровью - на что обратить внимание

05:05

"Сменила спортивный костюм на смокинг": Алена Шоптенко без бюстгальтера примерила мужской костюм

04:43

Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения

04:22

Как удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведут

03:49

Названы идеальные продукты для щитовидной железы

03:15

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

02:47

Украинское молоко – одно из самых дорогих в Европе: почему на "молочку" растет ценаВидео

02:33

Внучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбы

02:14

Диетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахара

01:45

Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атакВидео

01:17

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

00:51

Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
14 декабря, вторник
23:54

В Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник, много пострадавших

23:24

Вскоре две страны станут членами Евросоюза - СМИ

23:13

Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолоданиеВидео

22:58

Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатствоВидео

22:47

В НАТО разнесли предложение Путина по ракетному мораториюВидео

22:10

Спецоперация под Киевом: подробности штурма квартиры со стрелком

21:47

Полная катастрофа: Андрей Богдан считает, что Байден "троллит" Украину после встречи с ПутинымВидео

21:32

Эксперт посоветовала, как продукты лучше всего есть при простуде

21:13

В Турции после употребления "гремучей смеси" скончался украинский моряк

21:11

Больше 2000 гривен: во сколько украинцам обойдется скромный стол на Новый год 2022Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять