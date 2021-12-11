Коты спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве

Кошки спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве / УНИАН

В индийском городе Мумбаи благодаря котам удалось спасти младенца. Новорожденную девочку, которой было всего 5 дней, родители оставили умирать в грязной яме.

В полиции Мумбаи отметили, что если бы не уличные коты, девочка могла бы не выжить, пишет BBC.

Группа четвероногих собралась на обочине дороги и вела себя довольно странно – часть из них шипели, другие мяукали или громко мурлыкали. Такая необычная активность привлекла внимание прохожих.

Когда люди подошли к сточной канаве, то увидели там младенца. Он был завернут в грязную рубашку и частично погружен в сточные воды.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители переодели девочку в чистое, накормили, после чего отвезли в больницу.

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"Когда мы вытащили ребенка, он замерзал, его руки уже посинели. Мы попросили теплой воды и ткани, чтобы помыть младенца", – рассказал полицейский Шитал Сонаване.

Отмечается, что девочка была обезвожена, но уже выздоравливает.

Пока неизвестно, почему младенца покинули. Следователи предполагают, что мать могла выбросить младенца из-за того, что в Индии больше почитается рождение сына.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области жительница Гадяча утопила свою новорожденную дочь в ведре с помоями. Женщина родила здоровую девочку без медицинской помощи, но младенец прожил всего полчаса.

Напомним, в Черкассах правоохранители спасли младенца, который едва не погибл из-за горе-матери. Патрульные вовремя прибыли на вызов обеспокоенной местной жительницы и спасли малыша, на котором уснула пьяная мама. К тому времени лицо ребенка окрасилось в бурый цвет: ребенку не хватало кислорода.

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