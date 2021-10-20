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Стоимость проезда в Киеве взлетит до 20 гривен - СМИ

20 октября 2021, 20:22

В транспортной комиссии Киевсовета признаются, что не готовы поддержать решение о подорожании проезда.

Метро Харьков
Цены на проезд в метро / УНИАН

Власи Киева сообщили, что в ближайшее время повысят стоимость проезда в метро и другом общественном транспорте.

Как сообщают Новини. LIVE, представители исполнительной власти столицы предлагают повысить цены на общественный транспорт с 8 гривен сразу на 16-20 гривен, отмечает издание со ссылкой на источник в КГГА.

В то же время советники мэра Киева считают такое резкое подорожание сразу вдвое и даже выше - неразумным, а наиболее приемлемым тарифом указывают стоимость поездки в размере 12 гривен.

Кроме того, повышение цены в условиях кризиса могут растянуть по времени, и поднимать тарифы постепенно - раз в несколько месяцев.

В транспортной комиссии Киевсовета признаются, что не готовы поддержать решение о подорожании, озвученное ранее сегодня заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником, пока не увидят все расчеты.

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Так, чиновник аргументировал необходимость повысить цены на проезд в общественном транспорте столицы намерением "сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков", чтобы не загнать их "в долговые ямы", что впоследствии парализует работу транспортных предприятий.

В комиссии же обратили внимание, что во всех странах мира общественный транспорт является дотационным.

"Это социальная услуга. На нем не зарабатывают", - говорят в комиссии.

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Напомним, 20 октября стало известно, что в Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, необходимость пойти на такой "непопулярный шаг", это намерением сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

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КГГА стоимость проезда оплата проезда метро Киев новости
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