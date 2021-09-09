В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы

Цены на проезд увеличатся сразу в нескольких городах Украины / gortransport.kharkov.ua

В ряде городов Украины подорожает проезд в маршрутках. Тарифы вырастут от одной до трех гривен.

В частности, с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах подорожает в Одессе. Вместо нынешних семи гривен одесситам придется платить 10, а на некоторых маршрутах 11 гривен. Соответствующие объявления появились в транспорте, передает Телеграф. По словам перевозчиков, нынешний тариф на проезд в Одессе занижен. В последний раз цены на проезд в городе повышались в 2018 году.

Подорожание проезда ожидается и в Бердянске Запорожской области. Точной даты повышения еще нет, но известно, что проезд установят на уровне 8 гривен. Сейчас проезд в маршрутках составляет 6 гривен.

В Павлограде Днепропетровской области стоимость проезда увеличится на одну гривну. В зависимости от дальности маршрута придется платить от 7 до 9 гривен.

Читайте такжеВ Киевской области подешевела стоимость проезда: список маршрутокДороже будет обходиться проезд в маршрутках и жителям Северодонецка Луганской области. Подорожание произойдет до конца года, точных цифр пока нет. В настоящее время цена проезда составляет 5 гривен.

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Как сообщал Главред, в начале августа в Киевской областной администрации приняли решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен.

Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд. Это вызвало "значительное социальное напряжение среди жителей региона".

На некоторых маршрутах стоимость проезда выросла более чем на 20%. В связи с этим Володин предложил перевозчикам обсудить тарифы. По итогам встречи было принято решение пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года.

Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.