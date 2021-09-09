УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы

9 сентября 2021, 10:11
Прослушать новость
Остановить

Стоимость проезда в маршрутках подорожает на несколько гривен, но в некоторых городах точных цифр пока что нет.

маршрутка
Цены на проезд увеличатся сразу в нескольких городах Украины / gortransport.kharkov.ua

В ряде городов Украины подорожает проезд в маршрутках. Тарифы вырастут от одной до трех гривен.

В частности, с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах подорожает в Одессе. Вместо нынешних семи гривен одесситам придется платить 10, а на некоторых маршрутах 11 гривен. Соответствующие объявления появились в транспорте, передает Телеграф. По словам перевозчиков, нынешний тариф на проезд в Одессе занижен. В последний раз цены на проезд в городе повышались в 2018 году.

Подорожание проезда ожидается и в Бердянске Запорожской области. Точной даты повышения еще нет, но известно, что проезд установят на уровне 8 гривен. Сейчас проезд в маршрутках составляет 6 гривен.

В Павлограде Днепропетровской области стоимость проезда увеличится на одну гривну. В зависимости от дальности маршрута придется платить от 7 до 9 гривен.

Читайте такжеВ Киевской области подешевела стоимость проезда: список маршрутокДороже будет обходиться проезд в маршрутках и жителям Северодонецка Луганской области. Подорожание произойдет до конца года, точных цифр пока нет. В настоящее время цена проезда составляет 5 гривен.

Реклама

Как сообщал Главред, в начале августа в Киевской областной администрации приняли решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен.

Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд. Это вызвало "значительное социальное напряжение среди жителей региона".

На некоторых маршрутах стоимость проезда выросла более чем на 20%. В связи с этим Володин предложил перевозчикам обсудить тарифы. По итогам встречи было принято решение пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года.

Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

viber
маршрутка стоимость проезда оплата проезда новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный деньЛунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной"Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной" Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседатьЧто происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать Танки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генералаТанки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генерала

Последние новости

10:22

Рак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме

10:19

"На страну не надейдесь": Милованов призвал украинцев массово копить на пенсии

10:11

В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы Видео

09:55

Зеркальная дата 09.09: как загадать желание и изменить жизнь к лучшему Видео

09:23

Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео Видео

Реклама
09:16

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

08:35

В Украине произошло землетрясение

08:34

Хотят ли украинцы новых благословенных темных времен мнение

08:22

Число новых больных COVID-19 в Украине резко пошло вверх: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

08:01

Мэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против Украины Видео

07:55

Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

07:31

Сделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане Видео

07:05

Талибы не ограничатся Афганистаном и захватят новые страны – астролог

06:45

Погода в Украине сегодня будет теплой и солнечной, но с одним нюансом - синоптик Видео

06:24

Отставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять? мнение

06:19

Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини

05:27

Испанский епископ бросил сан ради писательницы эротических романов с сатаническими мотивами Видео

05:15

Как быть в тонусе после 40-ка: шесть действенных советов от профи

04:40

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

03:36

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит "вляпываться" в экономический союз с США

Реклама
03:28

Синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

03:04

Какие ягоды помогут восстановить организм после коронавируса - ответ диетолога

02:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спать с собаками, а не с мужчинами

02:31

В Украине существенно изменятся цены на сахар: сколько придется заплатить за килограм

02:23

Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием

02:05

Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео) Видео

01:30

Топ-5 продуктов, из-за которых образовывается целлюлит - объяснение врача

00:55

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

08 сентября, среда
23:55

Врач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больным Видео

23:39

От каких болезней может уберечь черника - ответ диетолога

23:33

Россия перебросила в Беларусь истребители: их разместили в 400 километрах от Киева

22:57

"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании Украины

22:50

Намекал на аборт и не хотел давать свою фамилию: мать дочери Сенцова шокировала поступками режиссера Видео

21:46

Симптомы Паркинсона: дурнопахнущий признак болезни, который нельзя игнорировать Видео

21:42

"Провокация": Путин впервые лично высказался о саммите "Крымская платформа" Видео

21:11

Экологическая катастрофа: в Сумской области на поля с кукурузой разлилась нефть

21:03

Избиение 2-летнего ребенка под Одессой: в полиции выяснили, кем являются родители бедного мальчика Видео

21:02

Жажда развлечений и плохое настроение: в Киеве мужчина в шутку "заминировал" свой дом

20:22

Туалетная засада: одессит застрял в туалете Днепра, его освобождали специалисты

20:20

В Винницкой области мужчина зверски зарезал подругу, с которой только познакомился

Реклама
20:14

Биткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалюты

20:02

Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа Видео

19:55

О настоящем стратегическом партнерстве или визиту Зеленского в США посвящается мнение

19:40

Ученые выяснили, страдают ли животные от изменения климата

19:37

"Свинья счастлива": в Днепре иностранка живет на арендованной квартире вместе с животными

19:17

Три осенних фактора, которые могут привести к набору веса и как избавиться от них в зародыше Видео

19:06

В Киеве коронавирус унес жизнь самой юной пациентки с начала эпидемии

19:04

Зеленский снова посетит США в этом году: в чем причина

18:58

Зеленая зона и "бонусы" за прививку от COVID-19: Кабмин меняет правила карантина в Украине Видео

18:39

СМИ назвали сроки запуска Северного потока-2

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять