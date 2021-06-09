В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников

Льготы на транспорт хотят выплачивать в денежной форме / УНИАН

В среду, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

Законопроект разработали в Министерстве социальной политики по отдельному поручению главы правительства Дениса Шмыгаля от 27 апреля.

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодняшний день законом № 1774 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" уже предусмотрено, что льготы по оплате проезда могут предоставляться и в денежной форме в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров.

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется.

Как известно, документом вносятся изменения сразу в 8 действующих законов, которыми предусмотрены льготы по оплате проезда в транспорте, а также некоторые другие льготы(по оплате услуг связи, установке квартирных телефонов, квартплате и т.д.) для следующих категорий граждан:

ветераны войны;

ветераны военной службы, органов внутренних дел и т.д.;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

жертвы нацистских преследований;

лица с инвалидностью;

родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы;

реабилитированные лица;

дети с многодетных семей.

В частности, законопроектом предлагается:

Льготы для вышеуказанных категорий граждан заменить денежной компенсацией;

Делегировать органам местного самоуправления право самим принимать решения по выплате такой компенсации, а также определять порядок и размер компенсации.

Как сообщают в Кабмине, такой механизм будет способствовать адресности предоставления льгот, исходя из возможностей местных бюджетов.

Повышение тарифов на проезд в Киеве

Коммунальные предприятия Киевский метрополитен и Киевпастранс 13 мая сделали заявления об убытках на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и призвали власти столицы либо выделить им дополнительные финансовые средства из бюджета, либо пересмотреть стоимость проезда в сторону повышения.

Согласно расчетам перевозчиков, стоимость проезда в метро должна составлять 21 гривну, в наземном транспорте – 25 гривен. Именно такие тарифы, по их мнению, на данный момент являются экономически обоснованными ценами на проезд в общественном транспорте.

В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что тарифы на проезд в общественном транспорте столицы могут пересмотреть. Однако перевозчики должны предоставить аргументацию такого решения.