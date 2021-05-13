В метро Киева попросили поднять тарифы на проезд до 21 грн

В Киеве может подорожать проезд в метро / УНИАН

Коллективы столичного метрополитена и Киевпастранса обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий.

В документе, опубликованном на странице Киевского метрополитена в Facebook, говорится о том, что с начала пандемии коронавируса пассажиропоток уменьшился, в результате предприятия терпят убытки.

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимум необходимо 1 млрд 514 млн грн. Либо пересмотр действующего тарифа на перевозку пассажиров", - говорится в письме к киевским властям.

Отмечается, что в прошлом году метрополитен закончил год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.

По расчетам, экономически обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 гривни.

"Ситуация требует немедленного рассмотрения для бесперебойной перевозки пассажиров и выплаты заработной платы коллективам. Предприятия надеются на конструктивную позицию города", - сказано в сообщении.

facebook.com/kyivmetro

facebook.com/kyivmetro

facebook.com/kyivmetro

facebook.com/kyivmetro

Как отреагировали киевляне

Под сообщением метрополитена в Facebook жители столицы стали возмущаться в связи с предложением поднять тарифы на проезд. Кто-то пишет о том, что не нужно было прекращать работу транспорта на период локдауна, кто-то удивляется, что в столичной подземке так много рекламы, но денег на предприятии почему-то нет.

"А вы ничего не перепутали? Какие 20 грн тариф на перевозку? У людей зп по 5000 грн чистыми. Вы коммунальный транспорт и должны работать не в прибыль. В стране карантин. О чем может идти речь".

"Потому что надо было иметь голову на плечах и не выполнять антизаконное решение об остановке метро, а позже перевозить всех, а не только людей по спецпропускам. Десятки миллионов потеряны только поэтому".

"Пустите весь доход с рекламы себе и внезапно найдутся деньги. А то каждый угол в рекламе, а деньги капают непонятно кому".

Цены на проезд - о чем ранее сообщал Главред: