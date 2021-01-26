Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов

Тарифы на проезд снова хотят поднять / УНИАН

В Киеве в феврале тарифы на проезд в общественном транспорте планируют снова поднять. Стоимость проезда в метро Киева может вырасти до 16-20 гривен за поездку, а в маршрутках до 12 гривен.

По словам исполнительного директора Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко, подорожание проезда связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок уменьшился. Поэтому местные власти начнут пересмотр тарифов уже в феврале.

"Они взяли на себя много финансовых обязательств, перед тем же ЕБРР, для получения новых автобусов. И, я думаю, они готовы к повышению, но ждут, когда первыми решатся маршруточники", - объяснил Павленко в интервью изданию Vesti, вероятную причину подорожания проезда в общественном транспорте – автобусах, троллейбусах и метро.

При это источники в столичной власти подтвердили, что планируют пересмотр тарифов на проезд в феврале.

Читайте также​В Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах​: сколько будем платить

"Сейчас обсуждают тариф на уровне 16–20 грн. Но эта тема скользкая, никто ее вслух не озвучит кроме мэра. А ему это невыгодно. По крайней мере, до выборов, о которых все говорят — внеочередных парламентских или даже президентских", - рассказал источник и добавил, что на такой непопулярный шаг сейчас никто не пойдет, а транспорт будут продолжать дотировать, а средства на льготников будут выделять из бюджета.

А вот стоимость проезда в маршрутных такси в Киеве также может вырасти до 10–12 грн.

"Стоимость проезда в пригородных и столичных маршрутках может вырасти как минимум до 12 грн. В первой декаде февраля подорожает проезд в пригородных маршрутках. А по городу мы еще думаем, когда и на сколько, но точно повысим. Возможно, в феврале-марте", — сказал директор одной из киевских компаний перевозчиков Владимир Назаренко.

Позже, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заявили, что не обсуждался вопрос повышения тарифов на проезд.

Читайте такжеМаршрутки по 12 гривен: у Кличко рассказали о сроках подорожания проезда

"Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте в настоящее время не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался. ... Насколько я знаю, то вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками, потому что карантин, ограничения и они на грани банкротства. Но что касается именно муниципального транспорта, то в настоящее время вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа сейчас речь не идет", - отметила заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, пишет УНИАН.

Цены на проезд - о чем ранее сообщал Главред: