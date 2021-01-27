В мэрии Киева ответили, поднимут ли цену на проезд в метро

Столичные чиновники прокомментировали резонансную информацию о том, что проезд в метро резко подорожает
Накануне в Сети появилась информация о том, что цена проезда в метро Киева может уже в ближайшее время подорожать до 20 гривен. Портал Сегодня обратился к официальным источникам с просьбой прокомментировать ситуацию.
"Вопросы ценовой политики рассматриваются в КГГА. У нас нет информации о подорожании проезда в метро", – заявили в пресс-службе столичного метрополитена.
В мэрии, в свою очередь, отмечали, что тарифный вопрос по транспорту сейчас вообще не обсуждается, а слухи об этом сильно преувеличены.
"Таких планов на данный момент нет. Чтобы поднять стоимость проезда, нужно изучить данные от транспортников, их расчеты и обоснования изменения тарифа, провести общественные слушания. А это займет как минимум два месяца", – заявили чиновники.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Украинские СМИ утверждают, что киевские власти намерены поднять цену на проезд в метро с 8 до 20 гривен. Якобы из-за пандемии и карантина количество пассажиров значительно сократилось, а расходы остались на прежнем уровне.
- По словам главы Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко, уже в феврале городская администрация начнет рассматривать вопрос подорожания проезда.