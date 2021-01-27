В мэрии Киева ответили, поднимут ли цену на проезд в метро

В мэрии ответили, поднимут ли цену на проезд в метро / УНИАН

Накануне в Сети появилась информация о том, что цена проезда в метро Киева может уже в ближайшее время подорожать до 20 гривен. Портал Сегодня обратился к официальным источникам с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Вопросы ценовой политики рассматриваются в КГГА. У нас нет информации о подорожании проезда в метро", – заявили в пресс-службе столичного метрополитена.

В мэрии, в свою очередь, отмечали, что тарифный вопрос по транспорту сейчас вообще не обсуждается, а слухи об этом сильно преувеличены.

"Таких планов на данный момент нет. Чтобы поднять стоимость проезда, нужно изучить данные от транспортников, их расчеты и обоснования изменения тарифа, провести общественные слушания. А это займет как минимум два месяца", – заявили чиновники.

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