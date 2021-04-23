Подорожание проезда в Киеве: названы маршруты

Проезд в некоторых маршрутках Киева подорожал до 10 гривен / УНИАН

В Киеве серьезно подорожал проезд в маршрутных такси №472, которые следуют от станции метро Минская до проспекта Георгия Гонгадзе (расстояние – немного более 9 км).

Проезд подскочил с 8 до 10 гривен, сообщили Главреду пассажиры.

На сайте eway.in.ua тоже говорится, что стоимость проезда в маршрутке №472 теперь составляет 10 гривен.

Перевозчик, который отвечает за маршрут – ООО Союз-Авто. Компания обеспечивает перевозки пассажиров на более 20 маршрутах, и подорожал проезд не только в маршрутках №472.

В каких маршрутках Киева проезд стоит 10 гривен:

№150 (ул. Милославская – Индустриальный мост);

№192 (метро Почайна – ул. Милославская);

№414 (Дарницкая площадь – ул. Бальзака);

№418 (ул. Попудренко – ул. Лесковская);

№444 (метро Дружбы народов – ул. Метрологическая);

№470 (Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне – ул. Закарпатская);

№476 (метро Дарница – ул. Северная);

№485 (проспект Маяковского – метро Героев Днепра);

№559 (метро Минская – метро Героев Днепра).

Напомним, в июле 2018 года в общественном транспорте Киева проезд серьезно подорожал. В метро стоимость поездки возросла с 5 до 8 гривен, и также 8 гривен стал обходиться проезд в наземном транспорте (до этого стоил 4 гривны).

Достаточно долгое время в ряде маршруток, которые принадлежали частным перевозчикам, можно было проехаться за 6-7 гривен. Постепенно проезд в частных маршрутках стал по 8 гривен.

Напомним, киевские перевозчики хотели поднять стоимость проезда в маршрутках до 10 гривен с 27 марта 2021 года, чтобы компенсировать убытки из-за установленного лимита вместимости пассажиров – для борьбы с коронавирусом COVID-19 разрешили заполнять только половину мест для сидения.

Позже повышение цен на проезд в маршрутках Киева перенесли.