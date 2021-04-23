Подорожание проезда в Киеве: названы маршруты

В ряде столичных маршруток проезд теперь стоит не 8 гривен.
В Киеве серьезно подорожал проезд в маршрутных такси №472, которые следуют от станции метро Минская до проспекта Георгия Гонгадзе (расстояние – немного более 9 км).
Проезд подскочил с 8 до 10 гривен, сообщили Главреду пассажиры.
На сайте eway.in.ua тоже говорится, что стоимость проезда в маршрутке №472 теперь составляет 10 гривен.
Перевозчик, который отвечает за маршрут – ООО Союз-Авто. Компания обеспечивает перевозки пассажиров на более 20 маршрутах, и подорожал проезд не только в маршрутках №472.
В каких маршрутках Киева проезд стоит 10 гривен:
- №150 (ул. Милославская – Индустриальный мост);
- №192 (метро Почайна – ул. Милославская);
- №414 (Дарницкая площадь – ул. Бальзака);
- №418 (ул. Попудренко – ул. Лесковская);
- №444 (метро Дружбы народов – ул. Метрологическая);
- №470 (Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне – ул. Закарпатская);
- №476 (метро Дарница – ул. Северная);
- №485 (проспект Маяковского – метро Героев Днепра);
- №559 (метро Минская – метро Героев Днепра).
Напомним, в июле 2018 года в общественном транспорте Киева проезд серьезно подорожал. В метро стоимость поездки возросла с 5 до 8 гривен, и также 8 гривен стал обходиться проезд в наземном транспорте (до этого стоил 4 гривны).
Достаточно долгое время в ряде маршруток, которые принадлежали частным перевозчикам, можно было проехаться за 6-7 гривен. Постепенно проезд в частных маршрутках стал по 8 гривен.
Напомним, киевские перевозчики хотели поднять стоимость проезда в маршрутках до 10 гривен с 27 марта 2021 года, чтобы компенсировать убытки из-за установленного лимита вместимости пассажиров – для борьбы с коронавирусом COVID-19 разрешили заполнять только половину мест для сидения.
Позже повышение цен на проезд в маршрутках Киева перенесли.