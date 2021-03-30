Перевозчики объяснили, почему подорожание проезда в Киеве перенесли

Когда в Киеве повысят тарифы на проезд / УНИАН

Глава ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко заявил, что компании-перевозчики не станут повышать проезд в маршрутках Киева до проведения круглого стола с представителями столичных властей.

"Власть пошла нам навстречу и готова выслушать. Поэтому подорожание переносится", – сказал Мойсеенко в комментарии ICTV.

При этом добавил, что вопрос все еще остается "на повестке дня".

По его словам, на текущей неделе состоится круглый стол, на котором перевозчики и представители городской администрации Киева обсудят смягчение карантинных ограничений при перевозке пассажиров.

Отметим, столичные власти пошли на уступки из-за локдауна и разрешили перевозку пассажиров в салонах общественного транспорта с 50% сидячих мест на 50% от общей конструктивной пассажировместимости. Такая норма, утвержденная постоянной комиссией КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

При этом перевозчики планировали поднять цену проезда в маршрутках с 8 грн до 10 грн с 27 марта, чтобы компенсировать убытки из-за установленного лимита вместимости пассажиров.

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Действующие в Киеве ограничения запрещали перевозчиками перевозить более 11 человек в салоне, что не покрывает затрат на топливо.

Кроме того, в Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявляли, что готовы просить власть запретить работу маршруток на период локдауна, так как они могут обанкротиться.

Цены на проезд – о чем ранее сообщал Главред: