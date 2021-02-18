Под Киевом выросли цены на проезд в маршрутках: где и на сколько

Стоимость проезда выросла с 2 до 5 грн / УНИАН

В большинстве пригородных маршруток Киевской области с 14 февраля подорожал проезд. В частности, тарифы выросли в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.

Стоимость проезда выросла с 2 до 5 грн. Как сообщили в Ассоциации перевозчиков Киевщины, подорожание происходит веерным способом, передает Сегодня.

"Заминка с внутренними районами, там еще думают, поднимать стоимость проезда или нет. Эти маршруты сейчас объединяют. Например, выезжает автобус на маршрут Киев – Бровары. Перед тем, как ехать на Бровары, он проехался по району, обслужил людей, а потом уже едет на основной маршрут", – объяснил глава ассоциации Алексей Павленко.

Цена осталась прежней в основном там, где у маршруток сильная конкуренция с автобусами и где небольшой поток пассажиров.

В частности, вообще не будет дорожать проезд в Тараще, так как тут работает много нелегальных маршруток и большой транзит автобусов из Черкасской области.

Стоимость проезда по Обуховскому направлению не планируют очень сильно поднимать.

Павленко выразил надежду, что это подорожание проезда в маршрутках будет последним в этом году.

"Возможно, что-то измениться весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидится, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара", – добавил глава Ассоциации перевозчиков Киевщины.

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