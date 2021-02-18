Под Киевом выросли цены на проезд в маршрутках: где и на сколько

Глава Ассоциации перевозчиков Киевщины надеется, что данное подорожание будет последним в этом году. По его словам, все зависит от ситуации с карантином.
В большинстве пригородных маршруток Киевской области с 14 февраля подорожал проезд. В частности, тарифы выросли в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.
Стоимость проезда выросла с 2 до 5 грн. Как сообщили в Ассоциации перевозчиков Киевщины, подорожание происходит веерным способом, передает Сегодня.
"Заминка с внутренними районами, там еще думают, поднимать стоимость проезда или нет. Эти маршруты сейчас объединяют. Например, выезжает автобус на маршрут Киев – Бровары. Перед тем, как ехать на Бровары, он проехался по району, обслужил людей, а потом уже едет на основной маршрут", – объяснил глава ассоциации Алексей Павленко.
Цена осталась прежней в основном там, где у маршруток сильная конкуренция с автобусами и где небольшой поток пассажиров.
В частности, вообще не будет дорожать проезд в Тараще, так как тут работает много нелегальных маршруток и большой транзит автобусов из Черкасской области.
Стоимость проезда по Обуховскому направлению не планируют очень сильно поднимать.
Павленко выразил надежду, что это подорожание проезда в маршрутках будет последним в этом году.
"Возможно, что-то измениться весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидится, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара", – добавил глава Ассоциации перевозчиков Киевщины.
Подорожание проезда в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- В конце января заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко рассказал детали о подорожании проезда в столице.
- По его словам, для повышения стоимости проезда в столичном общественном транспорте есть экономические основания.
- Во Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков заявили, что в маршрутках Киева цены на проезд уже в апреле могут вырасти. Как сообщают перевозчики, подорожание в столичном транспорте стоит ожидать на 10-20%.
- Стоимость проезда в метро Киева может вырасти до 16-20 гривен за поездку, а в маршрутках - до 12 гривен.