УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Подорожание проезда в Киеве: у Кличко раскрыли детали

29 января 2021, 18:03
Прослушать новость
Остановить

Стоимость проезда в маршрутках Киева в феврале значительно изменится.

В Киеве подорожает проезд в маршрутках / УНИАН

Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко рассказал детали о подорожании проезда в столице.

По его словам, для повышения стоимости проезда в столичном общественном транспорте есть экономические основания.

"Есть ли экономические предпосылки для повышения цен? Конечно, есть — мы пережили COVID-19, понимаем, что пассажиропоток упал, что транспорт не работал определенное время. Сегодня есть ограничение по количеству пассажиров, которые перевозятся. Есть повышение минимальной заработной платы. То есть экономические предпосылки есть", — сказал он.

При этом Бондаренко добавил, что подорожание проезда в общественном транспорте пока не запланировано, и напомнил, что тарифы на проезд не пересматривались несколько лет.

Читайте такжеМаршрутки по 12 гривен: у Кличко рассказали о сроках подорожания проезда

"Есть ли возможность у городской власти принять решение о поднятии тарифов прямо сейчас? Скорее, нет, потому что мы говорим о некой социальной составляющей и понимаем, что 2020 и 2021 — это не лучшие годы в экономическом плане для украинцев. Соответственно, по состоянию на этот момент подорожание проезда в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, метро - ред.) не запланировано. В то же время нужно понимать, что если мы не повышаем тарифы, — а они не пересматривались несколько лет, — то нужно говорить о некоторых компенсаторах, которые будут выделяться из городского бюджета коммунальным перевозчикам, чтобы покрыть их убытки", — сказал чиновник, передает телеканал Украина 24.

При это Бондаренко отметил, что проезд в маршрутках подорожает.

"По частным перевозчикам ситуация следующая. Действительно есть экономические основания, и, к сожалению, город не может компенсировать убытки, которые несут частные перевозчики. Поэтому мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд. Это в их компетенции, они только информируют городскую власть и дают расчеты. Запретить им мы не можем. Мы слышали разные цифры, основное, что сейчас фигурирует, — это 10-12 гривен, в зависимости от маршрута", — сказал он.

Читайте такжеВласти Киева приняли важное решение насчет проезда в общественном транспорте

В тоже время директор одной из киевских компаний перевозчиков Владимир Назаренко заявил, что очередное подорожание проезда в маршрутках стоит ждать уже в феврале.

"Стоимость проезда в пригородных и столичных маршрутках может вырасти как минимум до 12 грн. В первой декаде февраля подорожает проезд в пригородных маршрутках. А по городу мы еще думаем, когда и на сколько, но точно повысим. Возможно, в феврале-марте", — сказал Назаренко.

Цены на проезд - о чем ранее сообщал Главред:

стоимость проезда
Сейчас вы просматриваете новость «Подорожание проезда в Киеве: у Кличко раскрыли детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф У Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ "20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря «ДНР» ЗахарченкоГиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Арестович назвал украинцев "овцами", "лакеями" и "идиотами-шариковыми"Арестович назвал украинцев "овцами", "лакеями" и "идиотами-шариковыми"
Следующий материал

Последние новости

18:45
Можно ли умереть от белой горячки: врач дал ответ
18:38
Россия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы Видео
18:34
ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID: для Украины сделали исключение
18:32
Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения Видео
18:28
Исполнитель главной роли больше не сыграет Соника
Реклама
18:14
Популярную серию игр про Лару Крофт ждут большие перемены Видео
18:08
В Минздраве пояснили, как записаться на вакцинацию от COVID-19 Видео
18:03
Подорожание проезда в Киеве: у Кличко раскрыли детали Видео
17:58
Квартиры, дома и наличные: какое наследство оставил Василий Лановой
17:44
Россия забросила "ЛДНР" и новые проекты Суркова: эксперт объяснил планы России по Донбассу Видео
17:26
Украину ждет еще одно мощное похолодание: синоптики назвали дату Видео
17:18
Кулеба объяснил санкции Украины против китайских инвесторов Мотор Сичи Видео
17:12
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
17:06
Инсайдер рассказал, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 5 Видео
16:54
Экс-солист Чай вдвоем попал в черный список Минкульта Украины
16:30
Что такое психосоматика и что с ней делать - советы эксперта
16:29
Украина готова к переговорам с режимом Лукашенко: в МИД назвали условие Видео
16:20
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
16:13
Еще серьезнее: ЕС вводит новую зону карантина – названы правила Видео
16:12
Метровые сугробы и коллапс на дорогах: Украину накрыл снежный Армагеддон Видео
Реклама
15:50
Вкусный салат с ананасом и курицей: простые рецепты Видео
15:49
Square Enix и создатели популярной серии Life is Strange прекратили своё сотрудничество Видео
15:40
В Сети распространяют доказательства ареста Тимы Белорусских Видео
15:39
Ляшко назвал дату начала вакцинации в Украине Видео
15:19
Угроза планетарной революции: Лукашенко анонсировал удар по соцсетям в Беларуси Видео
15:16
Разработчики из BioWare раскрыли место действия и подзаголовок следующей части Dragon Age
15:10
Тима Белорусских задержан с наркотиками - реакция рэпера Видео
15:10
Что ждет "букварь" по однополой любви в дикой стране Украине мнение
14:30
Главный шутер 2021-го Overwatch 2 выйдет позже чем ожидалось Видео
14:26
Разгуляется ветер, ударят морозы: украинцев предупредили об атаке циклона Видео
14:23
Кравчук сделал заявление о форуме "русский Донбасс" и призвал Россию к действиям Видео
14:10
Зеленский наказал китайских инвесторов Мотор Сич санкциями Видео
14:01
Наталья Мосейчук заболела коронавирусом в командировке
13:58
В Слуге народа назвали кандидатов на место Витренко Видео
13:44
Киев приморозит и еще присыплет снегом: синоптик дал прогноз на выходные Видео
13:30
Да, яйца помогают худеть: как их употреблять Видео
13:27
IKEA открывает первый магазин в Украине: когда и куда идти за покупками
13:25
Ксения Собчак устроила троллинг экс-ВИА Гры Санты Димопулос
13:21
Никакого секса для Киану: CD Projekt заблокировала популярный мод для Cyberpunk 2077 Видео
13:10
Украинцам дадут субсидии на электроэнергию: кто сможет получить льготы Видео
Реклама
13:07
"Охренели по полной": в киевском Доме профсоюзов открывают гигантский покерный клуб – СМИ Видео
13:04
День ювелира 2021 – когда отмечаем и блестящие поздравления Видео
12:59
Экстренная контрацепция: что делать, если случился незащищенный секс Видео
12:51
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине: Рада дала "зеленый свет" Видео
12:33
Василий Лановой - биография, фильмы и личная жизнь
12:30
В Telegram теперь можно перенести переписки из других мессенджеров: как это сделать
12:22
Лукашенко признался, почему устроил себе тайную инаугурацию Видео
12:13
Арестович объяснил, почему планы Кремля по Донбассу обернутся России ударом Видео
12:04
Рада окончательно "похоронила" налоговую милицию: зачем это сделали
12:00
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять