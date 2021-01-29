Подорожание проезда в Киеве: у Кличко раскрыли детали

В Киеве подорожает проезд в маршрутках / УНИАН

Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко рассказал детали о подорожании проезда в столице.

По его словам, для повышения стоимости проезда в столичном общественном транспорте есть экономические основания.

"Есть ли экономические предпосылки для повышения цен? Конечно, есть — мы пережили COVID-19, понимаем, что пассажиропоток упал, что транспорт не работал определенное время. Сегодня есть ограничение по количеству пассажиров, которые перевозятся. Есть повышение минимальной заработной платы. То есть экономические предпосылки есть", — сказал он.

При этом Бондаренко добавил, что подорожание проезда в общественном транспорте пока не запланировано, и напомнил, что тарифы на проезд не пересматривались несколько лет.

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"Есть ли возможность у городской власти принять решение о поднятии тарифов прямо сейчас? Скорее, нет, потому что мы говорим о некой социальной составляющей и понимаем, что 2020 и 2021 — это не лучшие годы в экономическом плане для украинцев. Соответственно, по состоянию на этот момент подорожание проезда в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, метро - ред.) не запланировано. В то же время нужно понимать, что если мы не повышаем тарифы, — а они не пересматривались несколько лет, — то нужно говорить о некоторых компенсаторах, которые будут выделяться из городского бюджета коммунальным перевозчикам, чтобы покрыть их убытки", — сказал чиновник, передает телеканал Украина 24.

При это Бондаренко отметил, что проезд в маршрутках подорожает.

"По частным перевозчикам ситуация следующая. Действительно есть экономические основания, и, к сожалению, город не может компенсировать убытки, которые несут частные перевозчики. Поэтому мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд. Это в их компетенции, они только информируют городскую власть и дают расчеты. Запретить им мы не можем. Мы слышали разные цифры, основное, что сейчас фигурирует, — это 10-12 гривен, в зависимости от маршрута", — сказал он.

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В тоже время директор одной из киевских компаний перевозчиков Владимир Назаренко заявил, что очередное подорожание проезда в маршрутках стоит ждать уже в феврале.

"Стоимость проезда в пригородных и столичных маршрутках может вырасти как минимум до 12 грн. В первой декаде февраля подорожает проезд в пригородных маршрутках. А по городу мы еще думаем, когда и на сколько, но точно повысим. Возможно, в феврале-марте", — сказал Назаренко.

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