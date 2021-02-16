Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева

В столичных маршрутках на 10-20% может подорожать проезд.
В маршрутках Киева цены на проезд уже в апреле могут взвинтить. Как сообщают перевозчики, подорожание в столичном транспорте стоит ожидать на 10-20%.
"Вопрос повышения тарифов в Киеве сейчас рассматривается перевозчиками. Когда это произойдет, пока непонятно. Скорее всего, в апреле. За неделю до повышения цен об этом сообщат местной власти", — сказал представитель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Владимир Назаренко, пишет golos.ua.
По словам Назаренко, повышение проезда будет незначительным.
"В районе 10- 20%. В зависимости от протяженности столичных маршрутов", — отметил он.
Как говорит глава областной Ассоциации автоперевозчиков Алексей Павленко, перевозчики вовсе могут изменить или закрыть некоторые маршруты из-за критической нехватки денег.
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Алексей Павленко подчеркнул в эфире Громадського радіо, что перевозчики в самом Киеве пока не спешат повышать тарифы на проезд, а вот в области ситуация плачевная. Так-как на фоне карантина многие маршруты стали убыточными из-за резкого сокращения пассажиропотока, некоторые из них планируют объединять или вовсе закрывать.
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Ранее заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко предупредил о повышения стоимость проезда в общественном транспорте столицы.
По его словам, цены на проезд в маршрутках вырастут до 10-12 гривен.
Цены на проезд - о чем ранее сообщал Главред:
- Перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна (24 января 2021 года).
- Поздне заместитель городского головы и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что в первом квартале 2021 года не будет повышаться стоимость проезда в общественном транспорте.
- В августе 2020 года в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.