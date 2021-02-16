Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева

Проезд в маршрутках в Киеве подорожает / УНИАН

В маршрутках Киева цены на проезд уже в апреле могут взвинтить. Как сообщают перевозчики, подорожание в столичном транспорте стоит ожидать на 10-20%.

"Вопрос повышения тарифов в Киеве сейчас рассматривается перевозчиками. Когда это произойдет, пока непонятно. Скорее всего, в апреле. За неделю до повышения цен об этом сообщат местной власти", — сказал представитель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Владимир Назаренко, пишет golos.ua.

По словам Назаренко, повышение проезда будет незначительным.

"В районе 10- 20%. В зависимости от протяженности столичных маршрутов", — отметил он.

Как говорит глава областной Ассоциации автоперевозчиков Алексей Павленко, перевозчики вовсе могут изменить или закрыть некоторые маршруты из-за критической нехватки денег.

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Алексей Павленко подчеркнул в эфире Громадського радіо, что перевозчики в самом Киеве пока не спешат повышать тарифы на проезд, а вот в области ситуация плачевная. Так-как на фоне карантина многие маршруты стали убыточными из-за резкого сокращения пассажиропотока, некоторые из них планируют объединять или вовсе закрывать.

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Ранее заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко предупредил о повышения стоимость проезда в общественном транспорте столицы.

По его словам, цены на проезд в маршрутках вырастут до 10-12 гривен.

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