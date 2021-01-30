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В Украине дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

30 января 2021, 19:59
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Идет пересмотр цен на отдельных маршрутах общественного транспорта.

Маршрутки в Киеве
В Украине дорожает проезд в общественном транспорте

В Киевской области повысились тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевщины Алексей Павленко.

По его словам, идет пересмотр цен на отдельных маршрутах в Броварах, Боярке, Ирпене, Белой Церкви, пишет Strana.ua.

Он уточнил, что подорожание проезда в общественном транспорте будет в пределах 10-15%.

"Главный аргумент перевозчиков — за время карантина пассажиропоток резко снизился, по большинству маршрутов - вдвое и больше. А так как никакой поддержки от властей они так и не дождались, более того, чиновники еще больше закручивают гайки, возить людей стало невыгодно", - говорится в материале.

В то же время в Сумах с 1 февраля вырастет стоимость проезда в частных городских маршрутках. Такое решение принял исполнительный комитет Сумского городского совета, говорится на сайте горсовета Сум.

Стоимость проезда в частных маршрутках составит 7 гривен, а по маршруту в село Песчаное - 8 гривен. Для школьников 1-4 классов будет льгота - 2 гривны. До этого проезд в сумских маршрутках стоил 5 гривен.

Читайте такжеПодорожание проезда в Киеве: у Кличко раскрыли деталиКак пояснили в исполкоме, такое решение пришлось принять, чтобы "избежать транспортного коллапса", ведь местные маршрутчики заявили, что принятый три года назад тариф "не отвечал реалиям".

Проезд должен был подорожать уже 30 января, но местным властям удалось договориться с перевозчиками о том, чтобы не повышать стоимость проезда на выходных. Поэтому новый тариф начнет действовать в понедельник, 1 февраля.

"Несмотря на повышение тарифа в частном транспорте, цена на перевозки в коммунальном - не изменится и останутся в силе все льготы, в частности бесплатный проезд для пенсионеров и половина стоимости для учащихся 1-11 классов", - заявили в горсовете.

Повышение цен на проезд:

новости Киева стоимость проезда
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