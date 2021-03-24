Проезд в маршрутках в Киеве дорожает на 25%

Подорожание проезда Киев 2021 назначил на 27 марта: новая цена / УНИАН

Подорожание проезда Киев 2021 наметил на ближайшую субботу: стоимость проезда в маршрутках Киева с 27 марта вырастает на 25%.

Киевлянам придется платить сразу на две гривны больше. Цена проезда в маршрутках дорожает с 8 до 10 гривен.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен", – цитирует Сегодня главу Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко.

Причиной подорожания проезда перевозчики называют локдаун: мол, пассажиропоток упал, а бензин – наоборот, вырос в цене.

Цены на проезд – о чем ранее сообщал Главред: