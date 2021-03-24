Проезд в маршрутках в Киеве дорожает на 25%

Причиной подорожания проезда перевозчики называют локдаун.
Подорожание проезда Киев 2021 наметил на ближайшую субботу: стоимость проезда в маршрутках Киева с 27 марта вырастает на 25%.
Киевлянам придется платить сразу на две гривны больше. Цена проезда в маршрутках дорожает с 8 до 10 гривен.
"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен", – цитирует Сегодня главу Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко.
Причиной подорожания проезда перевозчики называют локдаун: мол, пассажиропоток упал, а бензин – наоборот, вырос в цене.
Цены на проезд – о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее в маршрутках Киева цены на проезд обещали поднять не раньше апреля. Причем на тот момент речь шла о подорожании на 10-20%.
- В большинстве пригородных маршруток Киевской области с 14 февраля подорожал проезд. В частности, тарифы выросли в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.
- 24 марта в Киеве пассажиры блокируют транспорт и дерутся с полицией из-за карантина. Люди возмущаются, так как не могут добраться до места назначения. Маршрутки просто не останавливаются на остановках, так как водители боятся штрафов.
Автор: Диана Беловодская