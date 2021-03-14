Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева снова взлетела

Стоимость проезда в маршрутках снова возросла / УНИАН

В пригородном транспорте Киева с 13 марта пассажиры оплачивают проезд по новым ценам. В частности, цены на проезд выросли в направлении Обухова.

Как сообщает перевозчик Обуховтранс, цены повысились из-за "увеличения убыточности перевозок пассажиров в связи с повышением цен на горючее, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличения размера минимальной заработной платы и ограничения количества перевозок пассажиров на период действия карантина".

Маршруты и новые цены:

№309 Обухов-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;

№310 Обухов-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;

№311 "Обухов-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;

№313 Украинка-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;

№789 Березовый (Сады)-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;

№811 Гусачивка-Киев АС Выдубичи составляет 48 грн;

№852 Красное-Киев АС Выдубичи составляет 47 грн.

Отметим, что еще несколькими днями ранее стоимость проезда в той же маршрутке составляла 28 гривен.

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Цены на проезд – о чем ранее сообщал Главред: