Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева снова взлетела

Цены на пригородные маршрутки продолжают повышать.
В пригородном транспорте Киева с 13 марта пассажиры оплачивают проезд по новым ценам. В частности, цены на проезд выросли в направлении Обухова.
Как сообщает перевозчик Обуховтранс, цены повысились из-за "увеличения убыточности перевозок пассажиров в связи с повышением цен на горючее, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличения размера минимальной заработной платы и ограничения количества перевозок пассажиров на период действия карантина".
Маршруты и новые цены:
- №309 Обухов-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;
- №310 Обухов-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;
- №311 "Обухов-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;
- №313 Украинка-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;
- №789 Березовый (Сады)-Киев АС Выдубичи составляет 38 грн;
- №811 Гусачивка-Киев АС Выдубичи составляет 48 грн;
- №852 Красное-Киев АС Выдубичи составляет 47 грн.
Отметим, что еще несколькими днями ранее стоимость проезда в той же маршрутке составляла 28 гривен.
Читайте такжеВ Киевской ОГА назвали незаконным повышение проезда в маршрутках
Цены на проезд – о чем ранее сообщал Главред:
- В маршрутках Киева цены на проезд уже в апреле могут взвинтить. Как сообщают перевозчики, подорожание в столичном транспорте стоит ожидать на 10-20%.
- В большинстве пригородных маршруток Киевской области с 14 февраля подорожал проезд. В частности, тарифы выросли в Макаровском районе, в Броварах, частично в Киево-Святошинском и Васильковском районах.
- Кроме того, в Киеве с 27 февраля взлетели цены на проезд в нескольких маршрутках.
Автор: Мария Тупик