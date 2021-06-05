В Украине резко взлетают цены на проезд в транспорте: сколько теперь заплатят пассажиры

Перевозчики жалуются на убытки из-за эпидемии COVID-19 и призывают поднять цены на проезд / УНИАН

В Украине стремительно дорожает стоимость проезда в общественном транспорте. В Виннице маршрутные такси уже подорожали с 6 до 10 гривен. На очереди – Киев, Одесса, Хмельницкий и Полтава. Перевозчики говорят о том, что подорожание проезда является вынужденной мерой, так как при нынешних ценах они вынуждены работать в убыток.

Как сообщает Украина 24, последствия подорожания проезда в транспорте уже ощутили жители Винницы. Там проезд в маршрутках дороже, чем в других городах и даже в Киеве. В частности, дороже стал и пригородный транспорт – чтобы добраться на работу в Винницу из пригорода, нужно заплатить за проезд не менее 100 гривен.

Перевозчики, в свою очередь, утверждают, что новые цены на проезд являются справедливыми и соответствуют рыночным изменениям. Последний раз они меняли стоимость проезда 3 года назад. Поднятие цен на пассажирские перевозки они мотивируют вынужденным шагом, спровоцированным эпидемией COVID-19, и направленным на избежание убытков.

"Коронавирус полностью поставил нас на колени - повышение топлива, повышение евро, доллар повышается, потому что запчасти мы покупаем, машины импортные все, мы покупаем, естественно, по курсу доллара и евро", - уверяет глава ассоциации перевозчиков Винницы Александр Гота.

Сообщается, что в других городах – Николаеве и Запорожье – с 1 июня пассажиры в маршрутках уже платят за проезд по 8 гривен. До этого подняли цены и во Львове и Ивано-Франковске.Читайте такжеС 1 июня проезд в украинских маршрутках подорожал: названы новые тарифы

Стоимость перевозок в городском транспорте пока не пересмотрели в Полтаве: поездка в троллейбусе стоит 3 гривны, а в автобусах 5 гривен. Однако и там планируют поднять цены на проезд до 8 гривен. Маршрутчики и вовсе настаивают на цене в 13 гривен за поездку.

Тем временем Киев ожидает подорожание проезда в метрополитене. В Киевпастрансе считают, что проезд должен стоить 21 гривну. Мэр Виталий Кличко подтвердил неизбежность повышения проезда в столице. Однако, по его мнению, цена на пассажирские перевозки в городе не будет повышена в 2 раза.

Повышение тарифов на проезд в Киеве

Коммунальные предприятия Киевский метрополитен и Киевпастранс 13 мая сделали заявления об убытках на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и призвали власти столицы либо выделить им дополнительные финансовые средства из бюджета, либо пересмотреть стоимость проезда в сторону повышения.

Согласно расчетам перевозчиков, стоимость проезда в метро должна составлять 21 гривну, в наземном транспорте – 25 гривен. Именно такие тарифы, по их мнению, на данный момент являются экономически обоснованными ценами на проезд в общественном транспорте.

В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что тарифы на проезд в общественном транспорте столицы могут пересмотреть. Однако перевозчики должны предоставить аргументацию такого решения.