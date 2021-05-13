У Кличко объявили об условии повышения тарифов на проезд в Киеве

У Кличко ответили на требование повысить тарифы на проезд в Киеве / УНИАН

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов. Коммунальные предприятия и перевозчики должны представить документ с обоснованием повышения тарифов, после чего Департамент транспортной инфраструктуры изучает ситуацию и готовит проект изменений. Далее Департамент экономики и инвестиции проводит расчеты относительно того, каким должен быть тариф. После этого готовится проект распоряжения об изменении стоимости проезда, который должен пройти общественное обсуждение. Тариф меняется после окончательного решения КГГА. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что коммунальные предприятия и перевозчики должны предоставить экономическое обоснование тому, почему следует изменить тариф на пассажирские перевозки.

"Процедура установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте следующая: коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте. То есть, по сути – объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок", - объяснил чиновник.

По его словам, после получения экономического обоснования, Департамент транспортной инфраструктуры должен изучить данный документ и подготовить пакет документов по изменению стоимости проезда в столичном транспорте.Читайте такжеПодорожание проезда в Киеве: названы маршруты

Следующий шаг – изучение специалистами Департамента экономики и инвестиций экономического обоснования стоимости проезда. Должны быть проведены расчеты, устанавливающие объяснение того, сколько должен стоить проезд в городском транспорте.

После этого, утверждает чиновник, готовится проект распоряжения об изменении тарифа. Распоряжение должно пройти общественное обсуждение. Тариф меняется только после того, как прошла подготовка распоряжение с последующей регистрацией в Минюсте.

"Подчеркиваю, что решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов", - подчеркнул Николай Поворозник.

Повышение тарифов на проезд в Киеве