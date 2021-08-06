В Киевской области взлетят цены на проезд в транспорте

В Киевской области повысят цены на проезд / infosmi.net

В Киевской областной администрации сегодня приняли решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен, пишет пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд и это вызвало "значительное социальное напряжение среди жителей региона".

На некоторых маршрутах стоимость проезда выросла более чем на 20%, что не всегда является обоснованным. В связи с этим Володин предложил перевозчикам обсудить тарифы.

По итогам встречи было принято решение пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года.

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"Исходя из этого, повышение не может превышать 15-18% или в денежном выражении это составляет не более 1-2 гривен", - уточнили в пресс-службе ОГА.

Пересмотр тарифов на проезд в пригородных маршрутках должен состояться не позднее понедельника, 16 августа текущего года.

Ранее мы писали, что Uber повышает тарифы на поездки в Украине. Точная дата, когда обновленные расценки начнут действовать, пока неизвестна, но отмечается, что это произойдет на протяжении текущего месяця. При этом повышены все ключевые ценовые параметры поездок, включая цену подачи, минуты и километра поездки, а такжу стоимость минимальной поездки и отказа от нее.