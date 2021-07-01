В Киеве взлетят цены на такси: появились новые тарифы Uber

Uber повышает тарифы / autoporady.com

В Украине за первое полугодие взлетели цены на продукты, тарифы на коммуналку и проезд в общественном транспорте. Теперь же украинцев ждет и повышение тарифов на услуги такси.

Как стало известно Главреду, такси-сервис Uber вскоре взвинтит тарифы на услуги.

Сервис уже сообщил своим водителям о повышении тарифов, и разослал им письма, в которых отмечается, что они смогут зарабатывать больше.

По словам главы Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрея Антонюка, за последние полтора года поездка на такси в среднем выросла на 10–20%.

"Основная причина — существенно подорожало топливо. Но на самом деле, стоимость проезда в такси до карантина, на мой взгляд, была несколько занижена. Рынок такси был перенасыщен, поэтому многие службы, особенно те, кто не платит налоги, откровенно демпинговали. Из-за карантина клиентов стало меньше, меньше на линии машин, и многие стали поднимать стоимость проезда", — говорит Антонюк.

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Новые расценки службы-такси Uber выглядят так:

Подача такси UberX возрастет с 25 до 32 гривен - при этом минимальная оплата вырастет с 40 до 50 гривен.

Подача эконом-тарифа Uber Saver будет 25,60 гривен, минимальная оплата 40 гривен.

Подача Uber Green возрастет с 30 до 35,20 гривен, а минимальная оплата останется прежней 55 гривен.

Один из самых дорогих тарифов UberVan также поднимет стоимость подачи автомобиля с 45 гривен до 48 гривен.

Судя по новым расценкам службы такси, тарифы решили поднять на самые оптимальные и дешевые автомобили.

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Отметим, что это уже не первое повышение тарифов от перевозчиков в 2021 году.

В апреле и мае на волне ажиотажа из-за запрета на проезд в общественном транспорте без спецпропусков, цены на услуги такси выросли втрое и выше. Позже, после карантина, 11 мая украинцам также сообщили о подорожании проезда в такси, и это произошло несмотря на то, что цены на топливо падали.

Повышение тарифов на проезд в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

Коммунальные предприятия Киевский метрополитен и Киевпастранс 13 мая сделали заявления об убытках на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и призвали власти столицы либо выделить им дополнительные финансовые средства из бюджета, либо пересмотреть стоимость проезда в сторону повышения.

Согласно расчетам перевозчиков, стоимость проезда в метро должна составлять 21 гривну, в наземном транспорте – 25 гривен. Именно такие тарифы, по их мнению, на данный момент являются экономически обоснованными ценами на проезд в общественном транспорте.