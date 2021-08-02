В Украине продолжает расти стоимость проезда: какая ситуация в разных регионах

В Украине снова дорожает проезд / УНИАН

В украинских городах местные власти продолжают повышать цены на проезд в общественном транспорте. В среднем цены по стране колеблются от 6 до 10 гривен. Первым повышение стоимости проезда анонсировал Львов, за ним – Винница.

Так, в Виннице цена подскочила сразу вдвое – с четырех до восьми гривен. Тариф будет единственный как для автобусов, так и для электротранспорта, говорится в выпуске "Сніданку з 1+1" 2 августа.

Другая ситуация в Житомире. В случае наличного расчета в автобусах придется платить 8 гривен, а в электротранспорте – 6. Если рассчитываться карточкой, можно сэкономить по одной гривне в каждой поездке. В Мариуполе проехаться в автобусе обойдется в 10 грн, а в трамвае – в 9 грн.

В столице цена в пределах 10 гривен подпрыгнет на маршруты, курсирующие в пригород. А тем временем в Киевской области на пригородных маршрутах тарифы на проезд в маршрутках обещают поднять на 10-16%. Добавим, что на некоторых маршрутах стоимость проезда уже повысили: цены повысились в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи (до 27 грн), Бородянки, Клавдиево (проезд подорожал с 30 до 37 грн).

Почему дорожает проезд

Разговоры о повышении тарифов начались еще в феврале. Перевозчики несколько месяцев требовали поднять цены, ссылаясь на снижение пассажиропотока. Говорят, надеялись на поддержку от государства, так как предпринимателям выделили деньги. Но перевозчики не получили ничего, поэтому компенсировать убытки могут только за счет повышения цены на проезд.

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Кроме того, чтобы люди не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи и большие городские автобусы, в Киеве перевозчики сейчас оптимизируют маршруты.

Ранее мы писали, что Uber повышает тарифы на поездки в Украине. Точная дата, когда обновленные расценки начнут действовать, пока неизвестна, но отмечается, что это произойдет на протяжении текущего месяця.

При этом повышены все ключевые ценовые параметры поездок, включая цену подачи, минуты и километра поездки, а такжу стоимость минимальной поездки и отказа от нее.