В Киевской области резко взлетела стоимость проезда в маршрутках: названы новые цены

В Украине планируют повысить стоимость проезда в маршруткаха / УНИАН

В Киевской области на пригородных маршрутах тарифы на проезд в маршрутках обещают поднять на 10-16%, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Подорожание проезда коснется всей правобережной части Киевской области, подчеркнул он в интервью Вестям.

Павленко пояснил, что за время карантина перевозчики сильно пострадали из-за того, что работали в полсилы, а поддержи от государства не получили.

"Многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать. Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, за перевозку в салоне более 50% пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене. Так что мы стали заложниками обстоятельств. В сентябре повышение будет от 10 до 16%, но на каждом маршруте индивидуально", - отметил он.

При этом глава Ассоциации перевозчиков утверждает, что многие водители попросту прикарманивают солидные суммы, однако перевозчики терпят сложившиеся обстоятельства, потому что водителей не хватает.

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В свою очередь сами водители утверждают, что с повышением стоимости проезда перевозчикам "подняли планку" - план по перевозкам и сборам увеличили.

Добавим, что на некоторых маршрутах стоимость проезда уже повысили: цены повысились в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи (до 27 грн), Бородянки, Клавдиево (проезд подорожал с 30 до 37 грн).

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Напомним, ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.

Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.