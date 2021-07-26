УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киевской области резко взлетела стоимость проезда в маршрутках: названы новые цены

26 июля 2021, 10:38
Прослушать новость
Остановить

На некоторых маршрутах Киевщины стоимость проезда уже повысили.

маршрутка
В Украине планируют повысить стоимость проезда в маршруткаха / УНИАН

В Киевской области на пригородных маршрутах тарифы на проезд в маршрутках обещают поднять на 10-16%, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Подорожание проезда коснется всей правобережной части Киевской области, подчеркнул он в интервью Вестям.

Павленко пояснил, что за время карантина перевозчики сильно пострадали из-за того, что работали в полсилы, а поддержи от государства не получили.

"Многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать. Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, за перевозку в салоне более 50% пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене. Так что мы стали заложниками обстоятельств. В сентябре повышение будет от 10 до 16%, но на каждом маршруте индивидуально", - отметил он.

При этом глава Ассоциации перевозчиков утверждает, что многие водители попросту прикарманивают солидные суммы, однако перевозчики терпят сложившиеся обстоятельства, потому что водителей не хватает.

Реклама

В свою очередь сами водители утверждают, что с повышением стоимости проезда перевозчикам "подняли планку" - план по перевозкам и сборам увеличили.

Добавим, что на некоторых маршрутах стоимость проезда уже повысили: цены повысились в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи (до 27 грн), Бородянки, Клавдиево (проезд подорожал с 30 до 37 грн).

Читайте такжеПроезд в маршрутках в Киеве дорожает на 25%

Напомним, ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.

Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.

новости Киева маршрутка Киевская область стоимость проезда
Сейчас вы просматриваете новость «В Киевской области резко взлетела стоимость проезда в маршрутках: названы новые цены». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии Ученые узнали, какую неприятную болезнь может вызвать просмотр телевизора более 4 часовУченые узнали, какую неприятную болезнь может вызвать просмотр телевизора более 4 часов Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делатьМагнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать В Украине резко изменится погода и придет новая опасностьВ Украине резко изменится погода и придет новая опасность Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способыКак избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы

Последние новости

11:16

В киевских дворах будут брать деньги за парковку

11:16

Разжарит до +36 градусов: украинцев предупредили о возвращении экстремальной жары Видео

11:16

Пошла искать маму в открытое окно: в Запорожье нацгвардеец спас двухлетнюю девочку от смерти Видео

11:09

Употребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеваний Видео

10:49

"Хочу пожить без сабли": Харлан взяла паузу в карьере после провала на Олимпиаде в Токио Видео

Реклама
10:38

В Киевской области резко взлетела стоимость проезда в маршрутках: названы новые цены Видео

10:33

Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков Видео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

09:53

Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Видео

09:47

В Сети показали, как Черногору "омывают" волны облаков: волшебное видео карпатского "моря" Видео

09:41

"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель

09:00

Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2

08:57

Облил преподавателя фекалиями: на Буковине к скандальному отцу студента нагрянули силовики Видео

08:21

Рекорд: зафиксирован минимум жертв COVID-19 в Украине за сутки с начала года Видео

08:15

Дельта-штамм серьезно угрожает Украине: эпидемиолог дал мрачный прогноз Видео

08:04

В Украину возвращается аномальная жара Видео

08:01

Крах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России Видео

07:47

Чего ждать вакцинированным от "Дельты" мнение

07:32

Украинскую армию нужно готовить к возможному применению оружия для освобождения Донбасса – Грымчак

07:10

Десант на юге Украины и захват острова змеиный: Саакашвили раскрыл новые планы Путина Видео

Реклама
06:53

Языковой скандал в Харькове: продавщица пыталась обмануть владельца и осталась без работы

06:40

Земельный вопрос станет турбодрайвером тысяч конфликтов между украинцами мнение

06:02

Станет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине Видео

05:28

"Хватит валять дурака – возвращайтесь в Россию": вице-спикер Госдумы оскорбил Украину Видео

05:02

Дочь Мика Джаггера топлес произвела фурор идеальными формами

04:22

10 простых способов привести себя в форму летом: советы от профи

03:51

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

03:02

Надя Дорофеева в крошечном бикини свела с ума красотой на домашней вечеринке

02:16

Астрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака Видео

01:37

Шутер Plants vs Zombies и теннис: cтала известна августовская подборка игр PS Plus Видео

00:51

Коронавирус снижает интеллект инфицированных - ученые

00:19

Гороскоп на 26 июля для всех знаков Зодиака: выигрыш, новое знакомство или сплетни

25 июля, воскресенье
23:58

Диетологи назвали причину, почему нельзя есть после шести вечера Видео

23:23

В Украину надвигается мощный циклон со штормом и дождями Видео

23:21

Над Норвегией пронесся метеорит: появилось захватывающее видео с "огненным шаром" Видео

22:51

Комаровский назвал главное правило, как укрепить иммунитет Видео

22:36

Известный блогер-антивакцинатор умер от коронавируса

22:00

Ушлый коп из Измаила обокрал коллег на 300 тыс. долларов и сбежал: теперь его разыскивает полиция

21:29

Какие страны ЕС уже пускают украинцев: полный список и правила въезда Видео

21:26

Важное открытие: на Земле нашли место, где нет ничего живого

Реклама
21:00

В Украине массово горят поля с пшеничными посевами

20:59

Самые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье Видео

20:08

Кричал и бросался на людей: в Киеве известный украинский актер устроил драку посреди ночи Видео

19:39

"Тьфу на тебя": на Волыни жители уличили копов в нарушении ПДД и выгнали полицию из села Видео

19:30

Третий срок Авакова мнение

19:07

Битва в США из-за Северного потока-2: Зеленский помимо диалога с Байденом встретится с Конгрессом Видео

18:59

В Минздраве рассказали, будут ли в Украине делать третью прививку от COVID-19 Видео

18:47

Помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица

18:38

Еще в четырех областях установят камеры фиксации ПДД: кто получит "письма счастья" Видео

18:21

Приметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять