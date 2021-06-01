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В Украине с 1 июня подорожал проезд: названы новые тарифы

1 июня 2021, 19:30
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Украинские города повышают цены на проезд в общественном транспорте.

маршрутки
В Украине начали поднимать цены на проезд в транспорте / УНИАН

С сегодняшнего дня в Украине повысили стоимость проезда в общественном транспорте. В некоторых городах подорожал проезд только в маршрутках, а в некоторых – подняли цены также на трамвай и троллейбус.

В Киеве проезд в маршрутках стоит теперь 10 гривен. Кроме того, планируют поднять и проезд в метро, жителям столицы стоит ожидать повышения только к концу лета. Ориентировочный тариф может составить 15-20 гривен.

Цены на проезд в Харькове в общественном транспорте поднялись до 8-10 гривен. Цена зависит от длины маршрута и наполняемости. А вот в пригородных маршрутках цены на проезд выше - от 15 до 18 гривен.

Власти Днепра также решили поднять цены на проезд до 10 гривен. При этом, социальные маршрутки будут стоить 6,50 гривны. Некоторые маршруты автобусов будут перевозить пассажиров по 13 и 14 гривен.

В Одессе, Львове и Виннице проезд также подорожал. Стоимость одной поездки в маршрутке держится на уровне 7-8 гривен, во Львове до 10 гривен. Пригородные маршруты – до 15 гривен.

Какие цены на проезд в других городах Украины

  • В Житомире проезд в троллейбусах стоит 4-6 гривен, автобусы и маршрутки – 5-8 гривен
  • В Запорожье троллейбусы – 6 гривен, автобусы и маршрутки – 7-8 гривен.
  • В Ивано-Франковске от 4 до 6 гривен.
  • В Кривом Роге проезд в маршрутках 5-7 гривен.
  • В Мариуполе от 7 до 8 гривен.
  • В Николаеве от 6 до 10 гривен, в зависимости от маршрута.
  • В Хмельницком – 5 гривен
  • В Черновцах и Черкассах проезд в электротранспорте - 5 гривен, в маршрутках и автобусах – 7 гривен.

Почему с Украине резко подорожал проезд в транспорте

Как объясняют городские власти, подорожание в первую очередь связано с повышением цен на сопутствующие составляющие для обслуживания транспорта. Также одной из важных причин называется снижение пассажиропотока из-за пандемии.

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Почти во всех городах Украины перевозчики требовали повышения тарифов еще зимой, и цены указывались от 10 до 12 гривен. Так как во многих городах проезд подорожал в среднем на 2 гривны, то к осени стоит ожидать очередной виток поднятия тарифов на проезд.

Повышение тарифов на проезд в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.
  • Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.
  • Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.
стоимость проезда
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