Замерз, обессилел и боялся людей: киевлянка привязала свою собаку в парке и уехала за границу

Владелица собаки привязала его в парке, а сама уехала за границу / Facebook Maryna Liapina

В Киеве женщина привязала своего собаку к лавочке в парке и уехала за границу на заработки.

Песик был привязан в столичном парке на Дорогожичах, сообщила в соцсети киевлянка Мария Ляпина.

Хозяйка собаки оставила рядом с ним игрушку и записку, в которой было написано: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".

Пес сначала не подпускал к себе чужих людей. За время, которое собака провела привязанной в парке, она замерзла и обессилела. Когда ее отвязали, она рвалась в сторону дома, пишет Ляпина.

Сначала неравнодушные люди отвезли песика в клинику. Чтобы после клиники он не попал в приют, ему сейчас ищут хозяина. Если вы хотите забрать собачку к себе, контакты людей, которые сейчас им занимаются, можете найти по ссылке.

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Ранее в Запорожье неизвестные бросили собаку у входа в торговый центр, привязав к ней кошелек и записку. Как оказалось, собаку бросили на произвол судьбы бывшие владельцы. В кошельке нашли записку, в которой владелец жалуется на потерю работы и нехватку денег.

Напомним, в Украине существенно усилили контроль по обращению с животными. В законе, который приняла Рада, речь идет об увеличении штрафов за выгул собак опасных пород без намордников и поводков в общественных местах, а также о полном запрете передвижных зоопарков и выставок.

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