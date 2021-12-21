В Харькове пьяный сторож подрался с лисой

Лиса пришла на склад с зерном / ua.depositphotos.com

В Харькове произошел курьезный случай. Посреди ночи лиса попыталась попасть на склад с зерном, но ее остановил пьяный охранник.

В Телеграмм-канале Всевидящее око появилось видео "поединка", кадры которого запечатлел сам мужчина.

В частности, на 13-секундное видео замечена рыжая хищница и попытки сторожа оттолкнуть ее ногой.

После такого поединка лиса сбежала. А вот мужчина бросил ей вслед угрозы.

Пользователи уже прокомментировали увиденное, шуточно написав, что "лиса решила закодировать сторожа".

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Также многие винят в нападении хищницы самого мужчину, мол, он ее напугал, поэтому она и набросилась на него.

Напомним, в Мариинском парке столицы появилась интересная белка. Животное пристает к каждому прохожему и назойливо просит угощение.

Также в США местная белка каждый день приходит в сеть ресторанов фаст-фуда за своим обедом.

Она получает от рестораторов картошку-фри и лакомится едой, а потом уходит.

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