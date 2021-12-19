В Кривом Роге девушка насильно заливала кошку пивом: дело дошло до суда

Она обязана заплатить 3400 гривен административного взыскания и 450 гривен судебного сбора в пользу государства.
В Кривом Роге суд вынес приговор девушке, которая пыталась напоить кошку пивом. Видео с издевательством над животным появилось в соцсети.
Как сообщает Первый городской, на этот поступок обратили внимание активисты "Альянса защитников животных" и написали заявление в полицию.
В итоге, дело дошло до суда. В частности, административное правонарушение рассматривал Центрально-городской суд. Однако перед служителями Фемиды девушка не появилась.
Но это не помешало суду признать ее виновной и присудить штраф. В частности, за то, что заливала кошке алкоголь в пасть, она обязана заплатить 3400 гривен административного взыскания и 450 гривен судебного сбора в пользу государства.
Напомним, в Мариинском парке столицы появилась интересная белка. Животное пристает к каждому прохожему и назойливо просит угощение.
Также в США местная белка каждый день приходит в сеть ресторанов фаст-фуда за своим обедом.
Она получает от рестораторов картошку-фри и лакомится едой, а потом уходит.
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