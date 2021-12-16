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В США белка каждый день приходит в ресторан за "заказом"

16 декабря 2021, 15:06
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Животное получает от рестораторов картошку.

Белка получает картошку каждый день / facebook.com/jeff.witzke

В штате Миннесота, США, пухлая белочка каждый день приходит в ресторан фаст-фуда Burger King.

Животное подходит к окну выдачи заказов ресторана за угощениями. Работники угощают ее жареной картошкой.

"Удивительно было наблюдать, как белка просто стояла у окна и ждала, пока из него не высунулась рука с картофелем фри", - написал американец Джеф Клатч, которые выложил фото в соцсетях.

Он увидел необычное зрелище, когда стоял в очереди на выдачу заказов. Услышав смех из соседних машин, мужчина обратил внимание на животное, которое на удивление спокойно ожидало свой заказ.

В ресторане рассказали, что это их постоянная клиентка, и она посещает их каждый день.

Напомним, в метро Харькова на рельсы упал котенок. Малыш просидел там целых 15 часов, но животное все же удалось спасти. Чтобы безопасно достать котенка с рельсов, соединили сачок со шваброй. В сачок насыпали корм. Приманка сработала - теперь мужественная Тина у волонтеров и ищет дом.

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