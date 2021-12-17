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В Мариинском парке Киева появилась странная белочка: пристает к людям, пока не добьется своего

17 декабря 2021, 16:44
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Животное требует еду.

Белка живет в Мариинском парке / Обозреватель

В Мариинском парке столицы появилась интересная белка. Животное пристает к каждому прохожему и назойливо просит угощение.

Милые фото на удивление дружелюбной белки опубликовал Обозреватель.

Белка не пропускает мимо ни одного человека, пока те не дадут ей еду.

Таким образом жительница парка добывает себе пропитание.

"И морда такая наглая-наглая", - пишут пользователи в соцсети.

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Некоторые даже в шутку предположили, что она сбежала от какого-нибудь депутата, другие же думают, что белка раньше жила в доме, поэтому и такая приветливая к людям.

Напомним, ранее стало известно, что в США местная белка каждый день приходит в сеть ресторанов фаст-фуда за своим обедом.

Она получает от рестораторов картошку-фри и лакомится едой, а потом уходит.

Зрелищный случай увидел случайный клиент заведения, который стоял в очереди за заказом и поделился мимишными фото в соцсети.

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