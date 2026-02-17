Укр
Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

Анна Ярославская
17 февраля 2026, 12:02
20
Орхидеи могут цвести дважды в год при правильном уходе после первого цветения.
Орхидея
Что делать с орхидеей после цветения: секрет пышных бутонов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли обрезать цветонос после цветения
  • Какие условия нужно обеспечить орхидее

Орхидеи славятся своей капризностью, но все равно невероятно популярны среди цветоводов. Один из самых распространенных вопросов среди владельцев орхидей — что делать после цветения? Когда следует обрезать растение и как за ним ухаживать, чтобы оно продолжало давать яркие цветы?

Главред разобрался, как ухаживать за орхидеей после цветения.

видео дня

К слову, знали ли вы, что орхидеи могут достаточно долго не цвести, даже весь год, если не предпринять правильные меры. Существует один секрет, чтобы ускорить процесс цветения. Детальнее читайте в материале: Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветение.

Что делать с орхидеей после цветения

Большинство орхидей цветут как минимум два раза в год — при условии правильного ухода после первого цветения.

Крис Линк - основатель американского онлайн-магазина Plant Addicts, специализирующегося на продаже широкого ассортимента комнатных растений - объяснил, что после цветения важно восстановить энергию растению. Он советует держать орхидею в ярком, рассеянном свете и умеренно подкармливать, чтобы у нее выросли здоровые листья и корни, передает Martha Stewart.

Сбалансированное удобрение для орхидей применяют примерно раз в месяц.

Поливайте орхидею только тогда, когда почвенная смесь станет почти сухой — никогда не допускайте застоя воды в корнях орхидеи.

Если вы опасаетесь переувлажнения, попробуйте использовать прозрачный горшок. Когда корни приобретут серебристый оттенок, это значит, что орхидею пора поливать.

3 способа размножения орхидей дома
Три способа размножения орхидей дома / Инфографика: Главред

Что нужно делать после того, как отцвела орхидея

После цветения орхидеи её цветы естественным образом опадут примерно через два месяца, в зависимости от сорта. Не стоит паниковать, когда это произойдёт. Это естественная часть жизненного цикла растения.

Оцените состояние цветоноса и здоровье растения, а затем сосредоточьтесь на постоянном уходе. В этот период орхидее нужно хорошее освещение, правильный полив и циркуляция воздуха.

Нужно ли обрезать цветонос у орхидеи после цветения

Обрезка перенаправляет энергию орхидеи обратно к корням и листьям — это важное условие для повторного цветения.

Если цветонос еще зеленый, обрежьте его чуть ниже того места, где распустился первый цветок, чтобы стимулировать образование боковых цветоносов и новых бутонов. Если цветонос коричневый или сухой, обрежьте его до основания.

Используйте чистые, острые ножницы или секатор.

Хотя повторное цветение может занять время, постоянный уход окупается — часто цветы оказываются такими же эффектными, как и первые.

Ранее Главред писал, как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев. Вы удивитесь, но у такого цветка есть шанс на возрождение.

Об источнике: Martha Stewart

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

орхидея
США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

