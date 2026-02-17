Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

Вы узнаете:
- Нужно ли обрезать цветонос после цветения
- Какие условия нужно обеспечить орхидее
Орхидеи славятся своей капризностью, но все равно невероятно популярны среди цветоводов. Один из самых распространенных вопросов среди владельцев орхидей — что делать после цветения? Когда следует обрезать растение и как за ним ухаживать, чтобы оно продолжало давать яркие цветы?
Главред разобрался, как ухаживать за орхидеей после цветения.
Что делать с орхидеей после цветения
Большинство орхидей цветут как минимум два раза в год — при условии правильного ухода после первого цветения.
Крис Линк - основатель американского онлайн-магазина Plant Addicts, специализирующегося на продаже широкого ассортимента комнатных растений - объяснил, что после цветения важно восстановить энергию растению. Он советует держать орхидею в ярком, рассеянном свете и умеренно подкармливать, чтобы у нее выросли здоровые листья и корни, передает Martha Stewart.
Сбалансированное удобрение для орхидей применяют примерно раз в месяц.
Поливайте орхидею только тогда, когда почвенная смесь станет почти сухой — никогда не допускайте застоя воды в корнях орхидеи.
Если вы опасаетесь переувлажнения, попробуйте использовать прозрачный горшок. Когда корни приобретут серебристый оттенок, это значит, что орхидею пора поливать.
Что нужно делать после того, как отцвела орхидея
После цветения орхидеи её цветы естественным образом опадут примерно через два месяца, в зависимости от сорта. Не стоит паниковать, когда это произойдёт. Это естественная часть жизненного цикла растения.
Оцените состояние цветоноса и здоровье растения, а затем сосредоточьтесь на постоянном уходе. В этот период орхидее нужно хорошее освещение, правильный полив и циркуляция воздуха.
Нужно ли обрезать цветонос у орхидеи после цветения
Обрезка перенаправляет энергию орхидеи обратно к корням и листьям — это важное условие для повторного цветения.
Если цветонос еще зеленый, обрежьте его чуть ниже того места, где распустился первый цветок, чтобы стимулировать образование боковых цветоносов и новых бутонов. Если цветонос коричневый или сухой, обрежьте его до основания.
Используйте чистые, острые ножницы или секатор.
Хотя повторное цветение может занять время, постоянный уход окупается — часто цветы оказываются такими же эффектными, как и первые.
