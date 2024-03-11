Орхидеи пышно зацветут: специалисты раскрыли, что необходимо добавлять в воду

Орхидеи могут постоянно цвести, если за ними правильно ухаживать. Специалист поделилась полезными советами по уходу за комнатными растениями и назвала простой способ, который поможет вам достичь пышного цветения орхидей.
Хорошие комнатные растения могут расти во влажных условиях, когда им дают нужное количество солнечного света и воды. Счастливая и здоровая орхидея может цвести в течение шести-десяти недель, передает издание Mirror.
Специалист по садоводству в своем TikTok рекомендует людям использовать для подпитки любимого растения банановую кожуру. Она творит чудеса и гарантирует, что ваша орхидея постоянно будет цвести. Они советуют повторять подпитку банановой кожурой через каждые 10 дней.
Кожуру банана нужно порезать на кусочки и замочить в теплой воде на пару часов. Этот раствор станет отличным витаминным напитком для ваших орхидей. Поливать орхидеи стоит в ванной, чтобы лишняя вода могла стекать.
Она рассказала, что из всех разновидностей орхидей - Phalaenopsis выращивать дома легче всего. Если ваша орхидея выглядит увядшей и не имеет цветов, не стоит опускать руки и выбрасывать ее. Вместо этого вы должны их подкормить и получить еще хорошее цветение.
Смотрите видео о том, как правильно подкормить орхидею:
@kivakriti#houseplantdiary? #loveforOrchids❤️#Tipsandtricks✌️#plantmum#myhealer??? ♬ original sound - Kiran Baral
Что любят орхидеи в домашних условиях
Почти всем нравятся красивые цветы орхидеи, эти комнатные растения можно встретить чуть ли не в каждом доме. Чтобы цветы имели красивый вид и не болели, стоит правильно ухаживать за ними.
- Орхидеям необходимо получать регулярный полив, а вода должна быть мягкой и комнатной температуры.
- Не нужно ставить орхидеи на подоконнике, где есть прямое попадание света. Хотя эти растения и любят свет, однако, прямые солнечные лучи для них вредны.
- Орхидеи можно выращивать в различных горшках: глиняных, стеклянных или пластиковых. Главное, чтобы горшок для орхидей был высокий, а диаметр должен быть пропорциональным отверстиям, которые помогают вентилировать растения.
- Лучше всего подойдут пластиковые горшки, ведь через прозрачный пластик можно отслеживать увлажненность субстата и состояние корневой системы.
The Daily Mirror
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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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