'Свежий аромат': эксперт раскрыл, какое растение поглощает все неприятные запахи

Как навсегда избавиться от неприятных запахов на кухне с помощью комнатного растения - узнайте в материале.

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Какое растение будет поглощать неприятные запахи на кухне / коллаж: Главред, фото: pexels

Во время приготовления пищи на кухне часто может оставаться острый аромат, который иногда остается на долгое время. Но не только приготовление пищи может принести нежелательные запахи на кухне - существует множество вещей, которые могут вызвать накопление запахов.

От слегка влажного запаха, который проникает из вашей стиральной машины, и запахов, которые могут накапливаться в ваших мусорных ведрах, до даже малейшей закупорки в ваших стоках. Кухня является центром дома большинства людей, поэтому стоит бороться с нежелательными запахами ежедневно. Эксперты советуют использовать замечательный лайфхак, добавив прекрасное комнатное растение на свою кухню, вы можете навсегда избавиться от этих сильных запахов, передает Mirror.

Специалисты объясняют, что мирная лилия не только добавит дому зелени, но и поглотит любые нежелательные запахи, а кухня является одной из самых подходящих комнат, чтобы получить от них максимум пользы.

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Размещение мирной лилии в вашем доме поможет создать свежий, освежающий аромат, оставляя сильные нежелательные запахи как далекое воспоминание. Кстати, эти комнатные растения, не требуют особого ухода. Они любят влагу.

"У них замечательные глянцевые листья и изящные белые цветы, поэтому они станут прекрасным дополнением к вашему дому. Однако, будьте осторожны, чтобы ваши домашние любимцы не имели доступа к нему, ведь они могут отравиться, если его попробуют", - пояснили эксперты.

Если мирная лилия вам не подходит, эксперты рекомендуют выбрать ряд других растений, которые также могут забрать неприятный запах в доме:

алоэ вера, бамбук и растения-пауки также прекрасно устраняют неприятные запахи,

жасмин, тимьян и лаванда имеют сильный аромат, который поможет преодолеть любые нежелательные запахи от пищи.

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