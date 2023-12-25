Не потеряют аромат и не отсыреют: как хранить кофейные зерна

Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться свежим и ароматным кофе даже спустя несколько недель после его приобретения.

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Как хранить кофейные зерна / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот Youube

Кофе – это не просто напиток, это настоящее искусство в каждой чашке. Однако, чтобы сохранить его яркий аромат и насыщенный вкус, необходимо знать, как правильно хранить кофе, но как избежать потери качества этого благодарного напитка, используя несложные, но эффективные правила?

Запасайтесь пакетами

Первый шаг к сохранению аромата – пересыпать зерна в специальные пакеты с клапаном. Эти удивительные пакеты созданы так, чтобы не пропускать воздух, что значительно увеличивает срок службы вашего кофе. Закройте их плотно, и вы заметите, как дольше сохраняется свежесть и аромат вашего кофе.

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Кухонные шкафы или морозильная камера

Где хранить кофе? Бариста советуют выбирать между кухонными шкафами и морозильной камерой. Однако, строгое предостережение – избегайте хранения кофе в холодильнике! Здесь образуется конденсат, который, наоборот, ускоряет процесс утраты аромата. Выбирайте прохладные, темные места для кофейных запасов.

Не теряйте время

Помните, что время – важный фактор. Кофе в зернах лучше употреблять в первые несколько недель после вскрытия упаковки. Однако, если вы следуете правилам хранения, ваш кофе будет радовать вас своим ароматом и вкусом намного дольше.

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