Не потеряют аромат и не отсыреют: как хранить кофейные зерна

Кофе – это не просто напиток, это настоящее искусство в каждой чашке. Однако, чтобы сохранить его яркий аромат и насыщенный вкус, необходимо знать, как правильно хранить кофе, но как избежать потери качества этого благодарного напитка, используя несложные, но эффективные правила?
Запасайтесь пакетами
Первый шаг к сохранению аромата – пересыпать зерна в специальные пакеты с клапаном. Эти удивительные пакеты созданы так, чтобы не пропускать воздух, что значительно увеличивает срок службы вашего кофе. Закройте их плотно, и вы заметите, как дольше сохраняется свежесть и аромат вашего кофе.
Кухонные шкафы или морозильная камера
Где хранить кофе? Бариста советуют выбирать между кухонными шкафами и морозильной камерой. Однако, строгое предостережение – избегайте хранения кофе в холодильнике! Здесь образуется конденсат, который, наоборот, ускоряет процесс утраты аромата. Выбирайте прохладные, темные места для кофейных запасов.
Не теряйте время
Помните, что время – важный фактор. Кофе в зернах лучше употреблять в первые несколько недель после вскрытия упаковки. Однако, если вы следуете правилам хранения, ваш кофе будет радовать вас своим ароматом и вкусом намного дольше.
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