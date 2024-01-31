Что посадить в феврале на рассаду: посевной календарь

Что сеять в феврале на рассаду и как необходимо ухаживать за ней - узнайте в материале Главреда.

https://glavred.info/lifehack/shcho-posaditi-u-lyutomu-na-rozsadu-posivniy-kalendar-10537679.html Ссылка скопирована

Что посадить в феврале на рассаду / коллаж: Главред, фото: pexels

Какую рассаду сажать в феврале и где ее разместить, чтобы она дала плоды - Главред собрал полезные советы. В последний месяц зимы стоит подумать о будущем урожае весной и летом. Однако, стоит помнить, что в феврале дни еще не имеют сколько света, чтобы растения получили его достаточно. Стоит подсвечивать рассаду для лучшего урожая в будущем.

Что посеять в феврале на рассаду: календарь

В первую неделю февраля с 1 по 7 число стоит посеять ранние сорта лука, баклажана, сладкого перца, салатов и редиса. Хозяйки также рекомендуют в эти дни сеять однолетние и многолетние цветы на будущую рассаду.

С 8 по 11 февраля считаются неблагоприятные дни месяца, ведь в этот период он находится на этапе Новолуния.

12 февраля - это наиболее благоприятный день для того, чтобы посеять сельдерей и лук-порей на рассаду. Однако, не стоит забывать, что перед высадкой рассады нужно провести ее пикировку в подготовленную почвосмесь.

В середине февраля, а именно 13-14 числа отличное время, чтобы посеять пряную зелень. Садоводы рекомендуют в этот период выращивать лаванду и мяту.

15-16 февраля опытные садоводы советуют заниматься посевом овощных культур, многолетних цветов на рассаду. Лучшее время, чтобы начать выращивать ранние сорта гороха и фасоли.

В период с 19 по 21 февраля необходимо заняться тщательной обработкой почвы и стоит проверить имеющиеся растения на различные болезни, чтобы обезопасить их.

С 22 по 23 февраля лучше заняться обрезкой и уходом за комнатными растениями. Если вы имеете хвойные растения, то о них также стоит позаботиться, чтобы они не получили солнечные ожоги ранней весной.

24-25 февраля - не благоприятные дни, когда не стоит сажать рассаду. Лучше в это время проверить луковицы и корни, которые уже взошли, не имеют ли они различных болезней.

Однако, 26 февраля, это удачный день, когда важно уделить внимание вашим комнатным растениям.

В конце февраля, в период с 27 по 29 число, стоит провести зимние прививки.

Посев баклажан на рассаду в феврале

Баклажаны - это самые капризные овощи, которым необходим серьезный и тщательный уход. Семена баклажана прорастают уже через две недели, поэтому стоит определять сроки посадки. Позже сеянцам баклажана нужно не менее 60 дней, чтобы правильно развиться.

Почва для выращивания будущей рассады должна быть нейтральной, рыхлой и одновременно и плодородной. Перед высадкой рассады необходимо почву обеззаразить. Достаточно будет прожарить субстрат грунта 40-50 минут в духовке или можно пролить его кипятком.

видео дня

Перед тем как посеять баклажаны в грунт, то стоит проверить его на прорастание. Необходимо замочить десяток семян в воде на 24 часа. Замоченные семена нужно выложить на влажную ткань на неделю. Они должны находиться в теплом месте, а ткань должна быть постоянно влажной.

Когда вы будете высаживать семена в грунт, то лучше выбрать торфяные таблетки или торфокомпостные стаканы. Корневая система рассады баклажанов очень не любит пикировки.

Что можно сажать в феврале на рассаду

Перец (горький, сладкий).

Баклажаны.

Земляника, клубника, клубника.

Петрушка, сельдерей.

Томаты.

Картофель (элитный).

Капуста (ранняя).

Базилик.

Арбуз.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.