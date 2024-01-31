УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Что посадить в феврале на рассаду: посевной календарь

Юлия Закрепа
31 января 2024, 13:35
Что сеять в феврале на рассаду и как необходимо ухаживать за ней - узнайте в материале Главреда.
Что посадить в феврале на рассаду: посевной календарь
Что посадить в феврале на рассаду / коллаж: Главред, фото: pexels

Какую рассаду сажать в феврале и где ее разместить, чтобы она дала плоды - Главред собрал полезные советы. В последний месяц зимы стоит подумать о будущем урожае весной и летом. Однако, стоит помнить, что в феврале дни еще не имеют сколько света, чтобы растения получили его достаточно. Стоит подсвечивать рассаду для лучшего урожая в будущем.

Что посеять в феврале на рассаду: календарь

  • В первую неделю февраля с 1 по 7 число стоит посеять ранние сорта лука, баклажана, сладкого перца, салатов и редиса. Хозяйки также рекомендуют в эти дни сеять однолетние и многолетние цветы на будущую рассаду.
  • С 8 по 11 февраля считаются неблагоприятные дни месяца, ведь в этот период он находится на этапе Новолуния.
  • 12 февраля - это наиболее благоприятный день для того, чтобы посеять сельдерей и лук-порей на рассаду. Однако, не стоит забывать, что перед высадкой рассады нужно провести ее пикировку в подготовленную почвосмесь.
  • В середине февраля, а именно 13-14 числа отличное время, чтобы посеять пряную зелень. Садоводы рекомендуют в этот период выращивать лаванду и мяту.
  • 15-16 февраля опытные садоводы советуют заниматься посевом овощных культур, многолетних цветов на рассаду. Лучшее время, чтобы начать выращивать ранние сорта гороха и фасоли.
  • В период с 19 по 21 февраля необходимо заняться тщательной обработкой почвы и стоит проверить имеющиеся растения на различные болезни, чтобы обезопасить их.
  • С 22 по 23 февраля лучше заняться обрезкой и уходом за комнатными растениями. Если вы имеете хвойные растения, то о них также стоит позаботиться, чтобы они не получили солнечные ожоги ранней весной.
  • 24-25 февраля - не благоприятные дни, когда не стоит сажать рассаду. Лучше в это время проверить луковицы и корни, которые уже взошли, не имеют ли они различных болезней.
  • Однако, 26 февраля, это удачный день, когда важно уделить внимание вашим комнатным растениям.
  • В конце февраля, в период с 27 по 29 число, стоит провести зимние прививки.

Посев баклажан на рассаду в феврале

Баклажаны - это самые капризные овощи, которым необходим серьезный и тщательный уход. Семена баклажана прорастают уже через две недели, поэтому стоит определять сроки посадки. Позже сеянцам баклажана нужно не менее 60 дней, чтобы правильно развиться.

Почва для выращивания будущей рассады должна быть нейтральной, рыхлой и одновременно и плодородной. Перед высадкой рассады необходимо почву обеззаразить. Достаточно будет прожарить субстрат грунта 40-50 минут в духовке или можно пролить его кипятком.

видео дня

Перед тем как посеять баклажаны в грунт, то стоит проверить его на прорастание. Необходимо замочить десяток семян в воде на 24 часа. Замоченные семена нужно выложить на влажную ткань на неделю. Они должны находиться в теплом месте, а ткань должна быть постоянно влажной.

Когда вы будете высаживать семена в грунт, то лучше выбрать торфяные таблетки или торфокомпостные стаканы. Корневая система рассады баклажанов очень не любит пикировки.

Что можно сажать в феврале на рассаду

  • Перец (горький, сладкий).
  • Баклажаны.
  • Земляника, клубника, клубника.
  • Петрушка, сельдерей.
  • Томаты.
  • Картофель (элитный).
  • Капуста (ранняя).
  • Базилик.
  • Арбуз.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
февраль огород лайфхак рассада интересные новости
Реклама

Главное за день

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

15:46 Мир
"Интенсивность атак будет расти": Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

"Интенсивность атак будет расти": Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

15:24 Украина
Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

15:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:50

FAVBET и "Відсіч" объединяют усилия для лучшей подготовки украинских защитников реклама

15:49

В Украине снарядный голод: Кулеба заявил о запасном плане для фронта

15:46

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

15:24

"Интенсивность атак будет расти": Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

15:23

Больная раком четвертой степени звезда "Беверли Хиллз" сообщила о чуде

США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в ТехасеСША на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе
15:18

Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

15:15

Вытащили счастливый билет: 5 знаков зодиака, которым повезет в феврале

15:15

41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замужВидео

15:10

Начнутся масштабные боевые действия: в Минобороны Эстонии дали прогноз на 2024 год

Реклама
14:56

Как избавиться от жирного пятна на куртке: помогут два простых средства

14:53

Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии

14:47

РФ может пойти войной на Европу, воспользовавшись ее слабостью: эксперт назвал условие

14:44

Все плачут и обнимаются: домой в Украину вернулись 207 военнопленныхФото

14:43

РФ изменила порядок мобилизации: в британской разведке рассказали, что происходит

14:34

В стиральных машинах обнаружили скрытый отсек: все поражены находкойВидео

14:32

Немного спирта и готово: зачем закатывать пробки от вина и шампанского в банки

14:11

Это задание под силу лишь единицам: нужно найти льва в парке за 6 секунд

13:56

Температура в 2 областях поднимется до +12: какой будет погода в начале февраля

13:49

Угроза гражданской войны в США: Байден готовится принять непопулярное решение

13:45

Собака может заболеть: как правильно хранить собачий корм

Реклама
13:37

Известная украинская певица увеличила грудьВидео

13:35

Что посадить в феврале на рассаду: посевной календарь

13:28

Запад затягивает помощь Украине: СМИ назвали две проблемы, с которыми столкнулись ВСУ

13:27

Мисс Мира-2023: участница от Украины рассказала на конкурсе талантов про войнуВидео

13:02

Только гений за 11 секунд найдет полярного медведя: загадка для самых сообразительных

13:02

"Дальнейшего успеха не имеют": ситуация у ВСУ под Бахмутом

13:01

"Огромная потеря для России": полковник ВСУ раскрыл детали удара по Иловайску

12:22

Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

12:16

США и Германия против приглашения Украины в НАТО — Foreign Policy

12:14

Украина получит F-16 в этом году: в Минобороны Нидерландов раскрыли подробности

12:12

Что полезно есть для сердца: врач назвал продукты, которые помогут прожить дольше

11:45

Китайский гороскоп на 1 февраля: Дракону - стресс, Собаке - старая любовь

11:27

Придется подождать: в Раде рассказали, когда примут закон о мобилизации

11:18

Норвегия ограничила помощь украинским беженцам: что изменилось

11:16

Евросоюз пока не даст Украине миллион снарядов: в Bloomberg узнали детали

11:14

3 вещи, которые нужно сделать с веником после покупки: прослужит вдвое дольше

10:50

Масштабные взрывы в Санкт-Петербурге: в ГУР подтвердили причастность - СМИ

10:35

Лучший способ посева: когда сажать огурцы на рассаду и как получить щедрый урожай

10:25

В РФ скончался музыкант группы "Машина времени" и "Земляне"

10:04

Колоссальные потери в живой силе: в ВСУ рассказали о боях на важном направлении

Реклама
10:02

Польша – об угрозах Путина: ядерка в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина

09:50

Почему нельзя оставлять одежду в барабане после стирки

08:55

Ситуация в районе Авдеевки резко изменилась: россияне применили новую тактику

08:43

Война с РФ уже на пороге ЕС, но это не значит, что к ней готовятся - дипломатВидео

08:34

Почему Россия не напала раньше?мнение

08:23

Успех в районе Горловки: ВСУ с боями захватили позиции россиян - ISW

07:34

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

07:03

Высокоточные управляемые бомбы GLSDB отправят в Украину: в Politico назвали сроки

06:10

Россия стягивает на фронт новых оккупантов: что задумал Кремльмнение

05:36

"Риторика такая же, как и об Украине": названы страны, на которые может напасть РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять