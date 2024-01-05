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Свежая мята будет всю зиму: как вырастить ее на подоконнике

Сергей Кущ
5 января 2024, 01:31
Этот процесс доступен даже для новичков, и вы сможете наслаждаться ароматом свежей мяты даже зимой.
Как вырастить мяту из магазинной
Как вырастить мяту из магазинной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Мечтаете о свежей мяте на вашем подоконнике, но не хотите тратить деньги на покупную зелень? Мы нашли простой способ вырастить мяту из магазинной.

Этот процесс доступен даже для новичков, и вы сможете наслаждаться ароматом свежей мяты даже зимой.

Как вырастить мяту из магазинной?

Выращивание мяты начинается с проращивания в воде. Просто поставьте свежую зелень в стакан с водой. Мята быстро вырастит корни. Для более быстрого и гарантированного результата можно использовать стимулятор корнеобразования, который активизирует процесс.

видео дня

Когда у вашей мяты появились корни, пересаживайте ее в грунт. Для мяты подойдет любой удобренный грунт. Вы можете использовать обычный горшок, так как для этого растения разницы в условиях не так важны.

В комнатных условиях мята будет расти, но не так комфортно. Рекомендуется укоренить ее, дождаться весны и высадить в сад. Однако, если у вас нет возможности это сделать, вы можете оставить мяту на подоконнике. Учтите, что в таких условиях растение может вытягиваться и менее активно вырабатывать ароматические вещества.

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