Какие овощи можно легко вырастить зимой на собственном подоконнике: советы садоводов

Эксперты по садоводству рассказали, какие овощи лучше всего подходят для выращивания дома этой зимой.

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Как вырастить овощи на подоконнике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для садоводства не всегда нужно иметь огромный сад, потому что многие овощи, фрукты и цветы можно выращивать самостоятельно на подоконнике или балконе.

Садоводы рекомендуют выбирать помещения с хорошим освещением и более высокой температурой, чтобы не было холодных мест со сквозняками. Также важно, чтобы растения не перегревались, поэтому стоит держать их подальше от тепловых отверстий и каминов.

Для садоводства стоит использовать контейнеры с дренажными отверстиями и выбирать качественную почву, чтобы растения лучше росли. Очень важно регулярно поливать растения и следить за вредителями и болезнями растений. Поскольку температура на улице начинает падать, вот полный список домашних овощей, которые вы можете вырастить и наслаждаться этой зимой у себя дома, передает издание Mirror.

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Листья салата

Этот универсальный овощ растет быстро и легко, но чтобы он процветал, его нужно ставить рядом с очень солнечным окном. Если ваше естественное освещение слабое, стоит обеспечить дополнительное освещение, чтобы способствовать росту. Спектр света должен быть размещен примерно на 10 см над верхушкой листьев.

Помидоры

Лучше выбирать помидоры карликового типа для контейнерного выращивания. Выращивание помидоров на подоконнике может принести очень хорошие результаты. Стоит выбрать горшок длиной в 15-20 сантиметров.

Перец

Перцу требуется не менее шести-восьми часов солнечного света в день, поэтому стоит, чтобы растение находилось в хорошо освещенном месте. Маленькие перцы, в том числе перец чили, являются отличным дополнением к вашему саду на подоконнике.

Микрозелень

Микрозелень является отличным источником питательных веществ и богата витаминами А, Е, С и К. Это молодые саженцы съедобных овощей и трав, включая редис, капусту, базилик и горчицу. Стоит выращивать их в неглубоком контейнере и размещать на солнечном месте.

Зеленый лук

Зеленый лук прекрасно растет в горшках и является отличной заменой чесноку и луку, которым трудно расти внутри. Горшки должны быть размещены в ярком солнечном месте, а в дне горшков должны быть отверстия для дренажа.

Садоводы также рассказали о многообразии других овощей, которые можно вырастить на собственном подоконнике:

Шпинат

Редис

Свекла

Морковь

Кинза

Петрушка

Розмарин

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