Варенье из этого овоща станет хитом вашей семьи: рецепт фантастического джема

Готовим вкуснейшее и необычное варенье. Чтобы восхитить родных необычным вкусом варенья, приготовим его из тыквы.
Осенью время тыквы и именно сейчас стоит приготовить варенье из этого овоща. Такой рецепт варенья получается очень ароматный, и гости даже не узнают, что за овощ.
Вкуснейшее варенье из тыквы - рецепт
Вам понадобится:
- Тыква - 1 кг
- Сахар - 1 кг
- Ваниль или ванильный сахар з 1 пакетик (можно 1 стручок ванили)
- Лимон - 1 шт
Лимон помыть и весь пропустить через сито. Должен получиться сок.
Тыкву помыть, почистить и порезать на кубики небольшого размера.
В кастрюлю с плотным дном всыпать сахар, добавить сок лимона.
Если выбрали стручок ванили, тогда можно бросить в кастрюлю.
Лучше выбирать ваниль в пакетиках, будет меньше мороки.
Высыпать всю тыкву в кастрюлю и включить плиту. Помешивать тыкву, чтобы не прилипало ничего к кастрюле.
Готовить варенье из тыквы примерно 50-60 минут.
Готовое тыквенное варенье переложить в чистые банки и закатать.
Можно хранить в холодильнике или прохладном темном месте.
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