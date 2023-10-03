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Варенье из этого овоща станет хитом вашей семьи: рецепт фантастического джема

Мария Тупик
3 октября 2023, 17:25 обновлено 3 октября, 17:25
Готовим изумительное тыквенное варенье по супер рецепту. Ваши гости ахнут от восторга.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Самое вкусное варенье из тыквы рецепт
Самое вкусное варенье из тыквы рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим вкуснейшее и необычное варенье. Чтобы восхитить родных необычным вкусом варенья, приготовим его из тыквы.

Осенью время тыквы и именно сейчас стоит приготовить варенье из этого овоща. Такой рецепт варенья получается очень ароматный, и гости даже не узнают, что за овощ.

Вкуснейшее варенье из тыквы - рецепт

Вам понадобится:

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  • Тыква - 1 кг
  • Сахар - 1 кг
  • Ваниль или ванильный сахар з 1 пакетик (можно 1 стручок ванили)
  • Лимон - 1 шт

Лимон помыть и весь пропустить через сито. Должен получиться сок.

Тыкву помыть, почистить и порезать на кубики небольшого размера.

В кастрюлю с плотным дном всыпать сахар, добавить сок лимона.

Если выбрали стручок ванили, тогда можно бросить в кастрюлю.

Лучше выбирать ваниль в пакетиках, будет меньше мороки.

Высыпать всю тыкву в кастрюлю и включить плиту. Помешивать тыкву, чтобы не прилипало ничего к кастрюле.

Готовить варенье из тыквы примерно 50-60 минут.

Готовое тыквенное варенье переложить в чистые банки и закатать.

Можно хранить в холодильнике или прохладном темном месте.

Тыквенное варенье рецепт
Тыквенное варенье рецепт / depositphotos.com/ua

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