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Цены на овощи: в Минагрополитики рассказали, готовить ли украинцам кошельки

Дмитрий Видоменко
25 ноября 2023, 10:15
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, будут ли в Украине расти цены на овощи осенью и зимой.
Овощи, монеты
В первую очередь специалисты мониторят овощи из так называемого "борщевого набора", заявили в Минагрополитики / коллаж Главред, фото УНИАН

Из-за войны, которую начала страна-агрессора Россия, в Украине повышаются цены на популярные продукты питания. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире единого телемарафона.

Он напомнил, что в первую очередь специалисты мониторят овощи из так называемого "борщевого набора" ‒ картофель, морковь, свекла, лук и капуста.

"Мы уверены, что пик цен на эти овощи, прежде морковь и лук, мы уже прошли и к этому уже не вернемся", — отметил Тарас Высоцкий.

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По словам чиновника, подорожание в минувшем году происходило на фоне временной потери части Херсонской и Запорожской областей, которые были оккупированы россиянами. Там фермеры выращивали значительную часть овощей.

"В этом году ситуация другая. Мы искренне благодарны, что все подключились в центре и на западе Украины, и потребитель видит это по ценам, чувствует кошельком, когда цены на тот же лук втрое меньше, чем были на пике", — объяснил Высоцкий.

По мнению замминистра, объемы производства лука, капусты и других овощей говорят о том, что рекордных цен уже не будет. Но все же небольшое повышение цен, скорее всего, будет.

"Есть определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что их хранение стоит денег. Понятно, что чуть-чуть, на несколько процентов овощи будут дорожать, потому что есть расходы на хранение. Но ажиотажных цен не будет. Более того, фермеры готовы в следующем году выращивать овощи по всей Украине при необходимости. Поэтому в этом направлении скачков цен не будет", — подытожил он.

Напомним, Нацбанк прогнозировал, что до конца декабря цены на бензин, дизельное топливо и автогаз будут расти еще быстрее, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщил Национальный банк Украины в Инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

Также, снижения стоимости яиц украинцам советуют не ждать уже до весны, предупреждает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. По самым пессимистичным прогнозам, цены на яйца зимой могут вернуться к рекордному уровню прошлого года – 75 грн за десяток.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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цены на продукты овощи
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