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В Украине улетели вверх цены на суперпопулярный овощ: что произошло

Дмитрий Видоменко
19 августа 2023, 13:17 обновлено 19 августа, 13:23
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В Украине резко подорожали огурцы, всего за неделю цены выросли среднем на 23%. Производители установили цены в 20-25 грн/кг.
Огурцы, монеты
Огурцы в Украине подорожали / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине резко и заметно подорожали огурцы. Всего за минувшую неделю цены на популярный овощ выросли в среднем на 23% ‒ в среднем он сейчас стоит от 20 до 25 грн/кг. Об этом сообщает специализированный портал Agronews.

Как говорят эксперты, очередное подорожание в данном сегменте производители объясняют ограниченным предложением тепличного огурца на рынке. При этом продавцы отмечают достаточно мощный спрос на огурец в разгар сезона ‒ в то время как предложение такой продукции из местных хозяйств остается крайним ограниченным.

Как говорят сами производители, резкие температурные перепады спровоцировали распространение болезней огурца. И это приводит к снижению выборок в стационарных теплицах-комбинатах.

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"Сейчас эту ситуацию усугубляют жара и засуха", – отмечают эксперты.

Аналитики подчеркивают, что по состоянию на середину августа тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 33% дороже (чем в середине августа прошлого года).

"Но ключевые игроки рынка считают это подорожание временным явлением и сходятся в мысли, что отпускные цены на тепличные огурцы начнут снижаться, как только большинство стационарных комбинатов выйдут на полную мощность", ‒ подытожили они.

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее в Минэкономики предложили повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли начали расти цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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