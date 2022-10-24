Цены станут заоблачными: в Украине может исчезнуть популярный вид муки

Цены на хлеб / pixabay

В Украине в будущем году может исчезнуть популярный вид хлеба и каш. Как заявил генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир, речь идет о продукте из ржаной муки.

По его словам, перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб могут исчезнуть с прилавков магазинов уже в следующем году.

Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Производство этих двух зерновых стало значительно сложнее из-за подорожания всех составляющих процесса и развала логистических цепочек.

"Фермеры не могут продать то, что они вырастили, хотя бы с минимальной прибылью, потому что сейчас это зерно никто не купит по реальной цене", - говорится в сообщении.

Из этого следует, что в следующем году украинские аграрии могут вообще отказаться от посева ячменя и ржи, что приведет к дефициту продукции.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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