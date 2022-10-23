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Цены на хлеб, молоко и мясо будут зашкаливать: украинцев предупредили о рекордном подорожании

23 октября 2022, 19:35

В Украине продолжится рост цен на хлебобулочные изделия, в том числе подорожает хлеб примерно до 10% ежемесячно.

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Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты выросли с начала 2022 года. Как отмечают эксперты, повышение цен на мясо связано с сокращением поголовья, уничтожением ферм на востоке страны.

"Категория мяса наиболее чувствительна. Потому что по ней пошло подорожание по всем видам продукции – по курятине, свинине и особенно по салу. Рост цен с начала года составил около 50 процентов и будет расти. К примеру, средние цены на сало за последний месяц выросли на 15 процентов. И в целом, с мяса рост цен в среднем произошел около семи процентов по сравнению с предыдущим месяцем", – объяснила руководительница общественной организации Агрополитический диалог Инна Метелева, пишет agronews.ua.

Цены на хлеб в Украине

В Украине продолжится рост цен на хлебобулочные изделия, в том числе подорожает хлеб примерно до 10% ежемесячно.

"Что касается хлебобулочных изделий, хлеба, муки, то зерновых в этом году собрано достаточно, есть переходные остатки, поэтому рост цен на эти продукты связан также со стоимостью энергоносителей и горючего, а не с нехваткой сырья", – сказала она.

Цены на хлеб

Цены на молоко взлетят

Аналитики сообщают, что производители свежих молочных продуктов планируют увеличить стоимость своей продукции.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной ради Денис Марчук рассказал, что в период холодов коровы меньше дают молока, что также будет отражаться на рынке.

"Вместе с тем есть затратные части, которые несут молочные фермы. Преимущественно все комплектующие, которые изготавливаются и задействованные во время процесса, это импортные комплектующие, которые покупаешь за доллары. Потому в осенний период молочка может прибавить в цене 10 процентов, а в зимний – 20-25 процентов", – резюмировал он.

Цены на овощи

Зимой цены на овощи будут рекордными. Стоимость хранения овощей будет расти с учетом цен на энергоносители, поэтому это отразится и на стоимости продуктов.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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