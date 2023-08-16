В Украине переписали ценники на хлеб: что произошло

В Украине пересчитали цены на хлеб. К примеру, 500-граммовый батон Киевский Нарезной подорожал почти на 1 грн – со среднеиюльских 24,75 грн до нынешних 25,72 грн.

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Цены хлеб с июля по август выросли / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине подросли цены на хлеб. Об этом сообщает портал "Минфин".

Как говорят эксперты, полукилограммовый батон "Киевский Нарезной" подорожал почти на гривны – с 24,75 грн до 25,72 грн.

В отдельных сетях украинских супермаркетов этот батон стоит (за буханку 500 грамм):

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Auchan – 25,8 грн;

Novus – 23,56 грн;

Megamarket – 27,8 грн.

Еще больше выросли цены на трехсотграммовую буханку ржаного хлеба "Бородиновский". Она подорожала на 4,5 грн – от 30,9 грн до 35,4 грн.

К слову, то, что цены на хлеб будут расти, эксперты предупреждали еще весной. В частности, сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина прогнозировала, что подорожание будет постепенным, но стабильным – 0,5-1% в месяц.

По ее словам, для этого есть два фактора:

удорожание электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в Украине;

возврат довоенного НДС на топливо с 1 июля 2023 года.

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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