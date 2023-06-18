В Украине выросли цены на основные продукты: как сильно и что произошло

В Украине в мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты питания – на 0,9% и 0,3% соответственно.

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Как говорят аналитики, ощутимо возросла стоимость мяса и мясопродуктов / rоллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине в мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты питания – на 0,9% и 0,3% соответственно. Об этом сообщают представители пресс-служби Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Как говорят аналитики, ощутимо возросла стоимость мяса и мясопродуктов – на 1,7%, рыба и продукты из рыбы – на 0,6%. Кроме того, немного подорожали творог и мягкий творог – на 0,6%.

В целом динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания, а рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей.

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"В последующие месяцы можно ожидать замедления роста цен на эти группы товаров, а по наиболее массовым продуктам – снижение потребительских цен", – заявил руководитель научного центра академик НААН Юрий Лупенко.

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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