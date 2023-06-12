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Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продукты

Дмитрий Видоменко
12 июня 2023, 18:12 обновлено 12 июня, 18:15
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Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на мясо летом 2023, как изменятся цены на яйца и почему яйца должны подешеветь.
Мясо, яйца
Среднемесячная цена десятка куриных яиц в мае составила 56,10–59,05 грн / коллаж Главред, фото УНИАН

С осени прошлого года, когда российские оккупанты масштабно начало атаковать энергетическую инфраструктуру, в Украине ускорился рост цен на продукты питания. В апреле-мае он немного замедлился, но, как говорят опрошенные журналом Фокус эксперты, пока украинцам рано радоваться.

Специалисты говорит – свежие новости с фронтов украино-российской войны, сложная ситуация на Юге из-за подрыва россиянами на Каховской ГЭС, а также некоторые другие факторы вполне способны перевернуть ситуацию с ценами на продукты кардинально.

Что в Украине с ценами на мясо и яйца

Среднемесячная цена десятка куриных яиц в мае составила 56,10–59,05 грн. По сравнению с апрелем, их стоимость снизилась от 7,3 до 11,1%. Тем временем ценники на основные виды мяса – говядина, свинина, мясо птицы – торговые сети не меняют. Среди исключений — куриные голени, которые в течение мая стали дороже на 6,9%. В целом за пять месяцев 2023 розничные цены на мясо серьезно выросли.

Как изменились цены на мясо в мае:

  • говяжьи ребра — 157,98 грн/кг (+11,4% к январю 2023 года);
  • куриные голени – 81,95 грн/кг (+15,2%);
  • куриное филе – 148,60 грн/кг (+7,4 %);
  • свиная грудинка – 183,86 грн/кг (+5,2 %);
  • свиной ошейок – 241,81 грн/кг (+22,5%).

Главная причина роста цен – высокие затраты на энергию перерабатывающих предприятий, недостаточно развитый внутренний рынок из-за сокращения производства в результате потери ряда предприятий в районах вблизи зоны ведения боевых действий, а высокий спрос на продукцию предприятия долгое время закрывали импортом.

Тем временем, как считают эксперты, на фоне сезонного увеличения производства куриных яиц, те будут дешеветь как минимум до средины лета. По словам старшей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светланы Пашко, это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине.

"Но не следует забывать, что уменьшение или рост цены на куриные яйца будет зависеть и от проведения военных действий на территории Украины", — отметила старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Пашко.

Также летом продолжится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса. Например, розничные цены на говядину должны снизиться на 3%, а вот стоимость курятины и свинины наоборот — вырасти 9%.

Смотрите на видео - "Как изменятся цены на продукты из-за катастрофы на Каховской ГЭС":

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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