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Цены в Украине бьют рекорды: какие 5 продуктов взлетели на 20%

Мария Тупик
21 мая 2023, 18:34 обновлено 21 мая, 18:49
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Глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайда сообщил, что цены на еду в Украине будут снижаться.
Цены на продукты
Цены на продукты / Коллаж Главред, фото pixabay

Цены на продукты в Украине с апреля 2022 по апрель 2023 выросли на 21,7%. В частности, наибольшее подорожание зафиксировали на яйца – 129,3%.

По данным Госстата, более чем на 20% выросли цены на ряд продуктов. Среди них:

  • рыбы и продуктов из нее – на 28,8%;
  • овощей – на 27,9%;
  • фруктов – на 24,4%;
  • мяса и мясопродуктов – на 22,5%;
  • сахара – на 20,5%.

На 10% сразу несколько групп продуктов подорожало:

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  • масло, выросшее в цене на 15,9%;
  • сыр и творог – на 15,1%;
  • хлеб – 14,6%;
  • хлебопродукты – на 12,7%;
  • молоко – на 12,2%;
  • макаронные изделия – на 11,1%.

Несмотря на это, меньше всего в цене выросло подсолнечное масло. Оно подорожало на 1,4%.

Глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайда сообщил, что цены на еду в Украине будут снижаться.

Основная из причин – увеличение предложения от домохозяйств из-за потепления. А также снижение спроса от населения.

"Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая, в начале июня может пойти в цене на убыль, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Есть надежда, что в этом году будет больше фруктов, овощей и бахчевых из деоккупированных районов Херсона". А это может сказаться и на снижении цен на эти продукты", – отметил депутат.

При этом он отмечает, сказать существенно упадут цены на продукты – трудно. А ведь во время войны значительно подорожала логистика.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Смотрите видео о том, какими будут цены на продукты в ближайшее время:

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